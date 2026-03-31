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Μαρινάκης: Οι εκλογές το 2027 – Μόνο με ΠΑΣΟΚ μπορεί να υπάρξει συνεργασία
Πολιτική
13:33 - 31 Μαρ 2026

Μαρινάκης: Οι εκλογές το 2027 – Μόνο με ΠΑΣΟΚ μπορεί να υπάρξει συνεργασία

Reporter.gr Newsroom
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Σε εκτενή παρέμβαση στον SKAI Radio, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για σταθερότητα και σεβασμό στην εντολή των πολιτών. «Η χώρα θα έχει μια σταθερή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία θα εφαρμόσει το προεκλογικό πρόγραμμα της Ν.Δ., θα διορθώσει τυχόν λάθη και θα ζητήσει εκ νέου την κρίση των πολιτών», τόνισε.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην οικονομική ανάκαμψη και τη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας. Υπογράμμισε τις συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο, τη διαχείριση του Ιονίου και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα απέχει πλέον από το ρόλο του «παρία» της Ευρώπης πριν το 2019. Παράλληλα, τόνισε την αύξηση των επενδύσεων ενεργειακών κολοσσών και τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στο Eurogroup.

Σοβαρή υπόθεση οι υποκλοπές – Αξιολογούμε τις προτάσεις της Αντιπολίτευσης

Σχετικά με τις υποκλοπές, ο εκπρόσωπος επισήμανε ότι η υπόθεση είναι σοβαρή και σε πλήρη διαδικασία, με την κυβέρνηση να αξιολογεί τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Τόνισε τη νομοθετική αυστηροποίηση για τη χρήση παράνομου λογισμικού, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές έχουν παραπέμψει ιδιώτες σε δίκη, ενώ οι κρατικοί λειτουργοί κρίθηκαν αθώοι από τον Άρειο Πάγο.

Η εργαλειοποίηση των Τεμπών

Ο κ. Μαρινάκης περιέγραψε την πολιτική στρατηγική της κυβέρνησης και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «μονοθεματικά εργαλειοποιεί» ζητήματα, από τα Τέμπη έως τις υποκλοπές, για να κρύψει την πολιτική της αδυναμία. Σχολίασε επίσης το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας την έλλειψη σαφούς στρατηγικής και τη χρήση της «σημαίας των καθαρών χεριών» από ένα κόμμα με «παρελθόν στις δικαστικές αίθουσες».

Σχετικά με τα μνημεία και τα Τέμπη, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη τιμά όλους τους πεσόντες και δεν αποκλείεται να υπάρξει ξεχωριστό μνημείο για τους 57 νεκρούς του δυστυχήματος. Όπως δήλωσε, για τη δίκη των Τεμπών έχουν διασφαλιστεί δεσμευμένες θέσεις για συγγενείς, συνηγόρους και κατηγορούμενους, με πλήρη οργάνωση.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με ΠΑΣΟΚ

Για τον εκλογικό νόμο, ο εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση ψήφισε αυστηρότερο καθεστώς για τον εαυτό της, επιδιώκοντας την αυτοδυναμία, ενώ απέκλεισε συνεργασίες με δυνάμεις του λαϊκισμού ή της άκρας δεξιάς, αφήνοντας ανοικτό μόνο το ενδεχόμενο διαλόγου με το ΠΑΣΟΚ σε θεσμικό πλαίσιο αφού τόνισε: «Επί της αρχής το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη κουβέντα, αν δεν την πετύχουμε τη θέση μας αυτή, το μόνο κόμμα που θεσμικά έχει δείξει στο παρελθόν μια σοβαρότητα είναι το ΠΑΣΟΚ».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στον σεβασμό των θεσμών, κατηγορώντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για συμπεριφορές που απειλούν τη Δικαιοσύνη και το ΠΑΣΟΚ που συνυπέγραψε προτάσεις μαζί της. Όταν μετατρέπονται πολιτικοί αρχηγοί σε τιμητές, σε δικαστές, σε εισαγγελείς, αυτό αύριο – μεθαύριο μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο, είπε.

Επιπλέον, επισήμανε τη σημασία της αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής και της αμυντικής θωράκισης, με παραδείγματα όπως η αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο και η αγορά Rafale, Belharra και F35.

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