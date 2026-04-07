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Καραμανλής: Ζητά άρση της ασυλίας του – «Είμαι αθώος και επιθυμώ να το αποδείξω»
Πολιτική
12:27 - 07 Απρ 2026

Καραμανλής: Ζητά άρση της ασυλίας του – «Είμαι αθώος και επιθυμώ να το αποδείξω»

Reporter.gr Newsroom
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Ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Αχ. Καραμανλής, απέρριψε τη Μεγάλη Τρίτη (7/4)  ως αβάσιμες τις κατηγορίες που του αποδίδονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με όσα αναφέρει στο υπόμνημά του προς την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Όπως επισημαίνει, η υπόθεση αφορά την απόρριψη αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών για τυπικούς λόγους, παρά το γεγονός ότι – όπως υποστηρίζει – πληρούσαν τα ουσιαστικά κριτήρια για την καταβολή ενίσχυσης. Παράλληλα, σημειώνει ότι η πληρωμή πραγματοποιήθηκε κατόπιν της προβλεπόμενης διαδικασίας ιεραρχικής προσφυγής.

«Είμαι αθώος και επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ», επαναλαμβάνει ο κ. Καραμανλής και καλεί την επιτροπή Δεοντολογίας να εισηγηθεί την άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος του κ.Καραμανλή στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής έχει ως εξής:

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής,

Στη δικογραφία την οποία διεβίβασε προς τη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα σχετικά με το πρόσωπό μου, χωρίς όμως να καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε εμού του ιδίου είτε κάποιων συνεργατών μου.

Το επίμαχο ζήτημα αφορά την απόρριψη για τυπικό λόγο των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών, στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταβολή ενίσχυσης.

Η καταβολή αυτή έλαβε χώρα αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία ιεραρχικής προσφυγής.

Επειδή, συνεπώς, θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται και αρνούμαι την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης.

Επειδή είμαι αθώος και επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ.

Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλώ όπως εισηγηθείτε υπέρ της άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας».

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