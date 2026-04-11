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Επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα στις 24/4: Νέα ώθηση στη στρατηγική συμμαχία Αθήνας–Παρισιού
Πολιτική
10:45 - 11 Απρ 2026

Επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα στις 24/4: Νέα ώθηση στη στρατηγική συμμαχία Αθήνας–Παρισιού

Reporter.gr Newsroom
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Την Αθήνα θα επισκεφθεί στις 24 και 25 Απριλίου ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, όπως γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωσή του το Ελιζέ.

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου εντάσσεται στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας–Γαλλίας, με αιχμή τη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθεί η ανανέωση της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της συνεργασίας των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ελληνική πρωτεύουσα, ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να έχει σειρά επαφών με την πολιτική ηγεσία της χώρας, ενώ στην ατζέντα περιλαμβάνονται ζητήματα γεωπολιτικής σταθερότητας, περιφερειακής ασφάλειας και κοινών πρωτοβουλιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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