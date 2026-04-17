Μαρινάκης: Να κοιταχτούν στον καθρέφτη όσοι διακινούν χυδαία ψέματα και στοχοποιούν πρόσωπα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του το πρωί της Παρασκευής στον ΑΝΤ1, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε όσους, όπως είπε, «διακινούν χυδαία ψέματα» και τόνισε ότι δημοσιογράφοι, σχολιαστές και σατιρικοί παραγωγοί που «δολοφονούν χαρακτήρες» θα πρέπει «να κοιταχτούν στον καθρέφτη».

Οι δηλώσεις του έγιναν με αφορμή τη συζήτηση περί τοξικότητας στη δημόσια ζωή, όπως αυτή τέθηκε και από τον πρωθυπουργό στη Βουλή, στον απόηχο της περιπέτειας υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για μια «νοσηρή μειοψηφία που κάνει θόρυβο» και υποστήριξε ότι η δημόσια σφαίρα έχει ξεπεράσει κάθε όριο, ειδικά όταν στοχοποιούνται πρόσωπα ακόμη και σε ευαίσθητες προσωπικές στιγμές. «Έχουμε πιάσει πάτο» σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ευθύνες έχουν και όσοι ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές.

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Αναφερόμενος στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στη Βουλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι υπάρχει συστηματική στοχοποίηση της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, κάνοντας λόγο για συνθήματα και χαρακτηρισμούς όπως «ΝΔ παιδεραστές» και «ΝΔ δολοφόνοι». Παράλληλα, επέκρινε δηλώσεις πολιτικών αντιπάλων, σημειώνοντας ότι η ρητορική περί «βαμμένων χεριών με αίμα» δεν έχει θέση στον δημόσιο διάλογο.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει ισοβαρές» στην ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης και ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει βρεθεί στο στόχαστρο μιας παρατεταμένης περιόδου τοξικότητας. Επισήμανε ότι η επανάληψη τέτοιων χαρακτηρισμών τροφοδοτεί έναν φαύλο κύκλο έντασης, που τελικά πλήττει τον πολιτικό διάλογο συνολικά.

Σε ό,τι αφορά τις αναφορές του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη για την ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι υπάρχουν ασάφειες ανάμεσα σε διαρροές και επίσημα στοιχεία, ενώ μίλησε για προβληματισμό σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης και τις πληροφορίες που κυκλοφορούν δημόσια.

Τέλος, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να στραφεί κατά της Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Αναφερόμενος στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί, ειδικά με αφορμή υποθέσεις υψηλής δημοσιότητας όπως η δίκη για τα Τέμπη, δήλωσε ότι η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των δικαστικών λειτουργών και ότι η κριτική είναι θεμιτή, αλλά η στοχοποίηση όχι.