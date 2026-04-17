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Blend Development: «Πράσινο φως» για νέο ξενοδοχείο στη Σταδίου - Παλιοί γνώριμοι οι επενδυτές
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:06 - 17 Απρ 2026

Blend Development: «Πράσινο φως» για νέο ξενοδοχείο στη Σταδίου - Παλιοί γνώριμοι οι επενδυτές

Γιώργος Αλεξάκης
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Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση ενός σύγχρονου ξενοδοχειακού προορισμού στο κέντρο της Αθήνας έκανε η Blend Development, συμφερόντων της οικογένειας Καλλιτσάντση. Ειδικότερα, το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε τη μελέτη που αφορά την αλλαγή χρήσης ενός εννιαόροφου κτηρίου γραφείων, κατασκευής του 1959, συνολικής επιφάνειας περίπου 5.000 τ.μ., στη συμβολή των οδών Σταδίου 54 και Εμμ. Μπενάκη.

Το ακίνητο πρόκειται να μετατραπεί σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, δυναμικότητας έως 193 κλινών, ενώ εγκρίθηκαν και οι παρεμβάσεις στις όψεις του. Το κτήριο αποκτήθηκε το 2022 και σήμερα βρίσκεται σε πλήρη φάση ανακατασκευής.

Η έγκριση συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που διασφαλίζουν τη διατήρηση του ιστορικού και πολεοδομικού χαρακτήρα της περιοχής, η οποία από το 1979 έχει χαρακτηριστεί ως «παραδοσιακό τμήμα της πόλης των Αθηνών». Μεταξύ των όρων περιλαμβάνονται ο προσεκτικός σχεδιασμός της μορφολογίας και των χρωματικών επιλογών, η διακριτική τοποθέτηση της σήμανσης, καθώς και η αποφυγή παρεμβάσεων που ενδέχεται να αλλοιώσουν τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του κτηρίου. Επιπλέον, απορρίφθηκε η πρόταση για εικαστική παρέμβαση (τοιχογραφία), καθώς κρίθηκε απαραίτητη μια πιο ήπια και εναρμονισμένη προσέγγιση με το διατηρητέο περιβάλλον της περιοχής.

Το ακίνητο, που πέρασε στην ιδιοκτησία της Blend Development το 2022, υφίσταται σήμερα εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής. Το έργο περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης και συνολικής αναβάθμισης, με στόχο τη μετατροπή του σε ένα σύγχρονο συγκρότημα εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων υψηλών προδιαγραφών, το οποίο θα λειτουργήσει υπό το διεθνές brand Bob W.

Η νέα ανάπτυξη φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν ζωντανό αστικό πυρήνα φιλοξενίας, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, αισθητική και μια σύγχρονη αντίληψη χαλαρής πολυτέλειας. Η σχεδιαστική προσέγγιση αντλεί έμπνευση από την κομψότητα της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής του μεσαίου 20ού αιώνα, δημιουργώντας έναν χώρο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν.

Επένδυση 25 εκατ.

Η επένδυση, που ανέρχεται περίπου στα 25 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της ενεργειακής αναβάθμισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, συμβάλλοντας στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Η χρηματοδότηση προέρχεται, μεταξύ άλλων, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ενώ βασικός επενδυτής είναι η Sirec Energy μέσω του επενδυτικού σχήματος EuSIF.

Παράλληλα, επιδιώκεται η απόκτηση πράσινης πιστοποίησης LEED, μέσω της ουσιαστικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος κατά τη λειτουργία του κτηρίου. Το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναζωογόνησης του κέντρου της Αθήνας, ανταποκρινόμενο στην αυξανόμενη ζήτηση για σύγχρονες μορφές φιλοξενίας.

Από την πλευρά της, η Bob W επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της για ανάπτυξη σε κομβικές ευρωπαϊκές πόλεις, δίνοντας έμφαση στην επαναξιοποίηση υφιστάμενων κτηρίων και τη μετατροπή τους σε ποιοτικά και βιώσιμα καταλύματα. Παράλληλα, τα έργα αυτά αντικατοπτρίζουν τον χαρακτήρα κάθε γειτονιάς και συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με νέες κατασκευές.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/04/2026 - 11:15
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