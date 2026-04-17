ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Λαζαρίδη που ζημίωσε δύο φορές το δημόσιο 

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Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή (17/4), επιτιθέμενο στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριο Λαζαρίδη, σχετικά με τα τυπικά προσόντα της πρόσληψής του το 2007. Παράλληλα, τον καλεί να σταματήσει να εμφανίζεται ως… θιγμένος και ζητά από τον πρωθυπουργό την αποπομπή του από την κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Λαζαρίδης που έως προχθές παρίστανε τον προσβεβλημένο και επιτίθετο σε όποιον έθετε ερωτήματα, χθες αποδέχθηκε πλήρως τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα πρόσληψης και μάλιστα ζήτησε να του καταλογισθούν εντόκως τα ποσά που έλαβε αχρεωστήτως.

Ζήτησε δηλαδή ό,τι ακριβώς καλούσαμε να κάνει το Υπουργείο Παιδείας με την ανακοίνωση μας την Τέταρτη.

Προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς.

Ανάληψη πολιτικής ευθύνης με παράλληλη αναγνώριση ζημίας του δημοσίου που σημειωτέον αν δεν είχε περάσει η πενταετής παραγραφή θα είχε και ποινική διάσταση, χωρίς να συνοδεύεται από παραίτηση, είναι λόγια του αέρα.

Ο Πρωθυπουργός οφείλει να αποπέμψει τον υφυπουργό του που ζημίωσε δύο φορές το δημόσιο.

Μην προκαλείτε άλλο τους πολίτες με την αλαζονεία, την αναξιοκρατία και τον πελατειασμό της κυβέρνησης σας».