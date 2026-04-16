Ανδρουλάκης προς Μητσοτάκη: Είστε ο Όρμπαν των Βαλκανίων και αρχιτέκτονας της τοξικότητας – Μονόδρομος οι εκλογές

Την Πέμπτη (16/4), από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως εδώ και μία επταετία ακολουθεί τις πιο φαύλες και πελατειακές πρακτικές, σημειώνοντας ότι «η διαφθορά, η ατιμωρησία, η χειραγώγηση των θεσμών έχουν γίνει καθημερινότητα» και τονίζοντας ότι «η διάβρωση των θεσμών θα τελειώσει μόλις φύγετε εσείς και η παρέα σας από το Μέγαρο Μαξίμου».

«Δεν έχει κανέναν φραγμό γιατί για αυτούς όλα επιτρέπονται. Αυτός ο κατήφορος σύντομα θα τελειώσει. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά την τοποθέτησή του στο πλαίσιο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για το κράτος δικαίου, τους θεσμούς και τη λειτουργία του κοινοβουλίου.

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«Υποσχεθήκατε λιγότερο κράτος, αλλά πιο αποτελεσματικό. Και κάνατε ένα “διευθυντήριο” που το βαφτίσατε “επιτελικό κράτος”», είπε ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του προσέθεσε: «Υποσχεθήκατε “επιστροφή στην κανονικότητα”, αλλά όποτε σαν πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη κηρύσσετε τον πόλεμο στο βαθύ κράτος, δηλαδή στον εαυτό σας. Τα βάζετε με την κα Κοβέσι, αλλά όταν, κ. Μητσοτάκη, σας εκβιάζει ο απόστρατος του ισραηλινού στρατού δεν κάνετε τίποτα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν περιορίστηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών – στο οποίο ωστόσο αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του – αλλά αναφέρθηκε σε όλα όσα θεωρεί ως «συμπτώματα» της θεσμικής απαξιώσης και παρακμής που έχει προκαλέσει η κυβέρνηση της ΝΔ.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε:

- «Σπάσατε κάθε ρεκόρ σε μετακλητούς υπαλλήλους, αλλά και αναθέσεις», λέγοντας ότι «μόνο για το 2024-25 έχετε δώσει 1,2 δισ. σε συμβουλευτικές εταιρείες. Το ποσοστό των συμβάσεων με απευθείας ανάθεση ξεπερνά το 40% γι’ αυτές τις δύο χρονιές».

- «Το θέμα της “αριστείας” το έχετε αναγάγει ως το συγκριτικό σας πλεονέκτημα, που πλέον ηχεί σαν ανέκδοτο».

- «Έχετε καταστρατηγήσει κάθε έννοια καλής νομοθέτησης. [...] Το 2023-25 το 80% των τροπολογιών που ήρθαν στη Βουλή μία μέρα πριν την ψήφισή τους κατατέθηκαν μεταξύ 9 και 12 το βράδυ· έχετε κάνει το Σύναγμα κουρελόχαρτο με μπαράζ άσχετων τροπολογιών», είπε επικαλούμενος στοιχεία του ΚΕΦΙΜ.

- «Η εγκληματική οργάνωση που έκλεβε τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε για πρώτη φορά στα χρονικά, για αυτό και η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και αυτό το σκάνδαλο είναι “γαλάζιο”. Δεν ακούσατε για τα “χεράτα”; Ακούσατε. Για τα “φορετά” ακούσατε; Ακούσατε».

- «Χειρίζεστε το κράτος ως λάφυρο» τόνισε ακόμη και έκανε λόγο για «ψευτόμαγκες» σε «βαριές υποθέσεις υποκλοπών και κατασκοπείας», ενώ σε άλλο σημείο χαρακτήρισε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «κορωνίδα της διαφθοράς» και είπε απευθυνόμενος στην κυβερνώσα παράταση: «Κάνατε τη Βουλή εξοχικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

- «Τώρα καλύπτετε και το “προσωπικό σας ρουσφέτι”, κ. Μακάριο Λαζαρίδη, που πληρωνόταν δύο φορές παρανόμως από τους φόρους του ελληνικού λαού. Πείτε μας με ένα “ναι” ή ένα “όχι”, ήταν παράνομοι οι διορισμοί του; Γιατί ο ίδιος με την ανάρτηση που έκανε, έκανε και ομολογία ενοχής».

- «Βγήκαν τα ακροδεξιά εξαπτέρυγα να τα βάλουν σήμερα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς», είπε αναφερόμενος στον κ. Γεωργιάδη, τον όποιο χαρακτήρισε ως «πολιτικό απατεώνα», κατηγορώντας τον πως επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και «άνοιξε παράθυρο στην κατάργησή της». «Το “Όρμπαν των Βαλκανίων” δεν είναι απλώς χαρακτηρισμός, είναι πραγματικότητα. Είστε επικίνδυνοι», κατέληξε.

Ακόμη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για ευτελισμό του ελληνικού κοινοβουλίου, προκειμένου να μην ελεγχθούν οι Υπουργοί, κκ. Βορίδης και Αυγενάκης, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Κώστας Αχ. καραμανλής την τραγωδία των Τεμπών. Αιχμή του δόρατος στην κριτική του, η επιστολική ψήφος στη συνεδρίαση της Ολομέλειας το καλοκαίρι, αλλά και η Εξεταστική για τις υποκλοπές, στην οποία – όπως θύμισε – προσήλθε ως μάρτυρας ένας υπόδικός για το σκάνδαλο του Predator «με ραβασάκι με τις ερωτήσεις».

Ανοίγοντας το κεφάλαιο «υποκλοπές», ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι πίσω από όλα», καθώς – όπως είπε – μόνον έτσι εξηγείται η απροθυμία του να ασχοληθεί με το σκάνδαλο κατασκοπείας. Σημείωσε, δε, πως «όποιος σας αντιστάθηκε από τις Ανεξάρτητες Αρχές [ενν. τους κκ. Ράμμο και Μενουδάκο] μπήκε στη μηχανή του κιμά», ενώ υπογράμμισε πως η κυβέρνηση «μια χαρά» συνεργάστηκε με την ακροδεξιά, όταν ψήφισε μαζί με τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση για την «άλωση της ΑΑΔΕ».

«Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός και γινόταν απόπειρα να παγιδεύσουν τη μισή κυβέρνηση, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, το πρώτο που θα έκανα θα ήταν να πάω ο ίδιος στη δικαιοσύνη. Γιατί δεν πάει ο κ. Μητσοτάκης; Τα πράγματα είναι απλά. Η απροθυμία του να μην ασχοληθεί με ένα σκάνδαλο κατασκοπείας εις βάρος της Ελλάδας αποδεικνύει ότι αυτός είναι πίσω από όλα και κανείς άλλος» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ σε άλλο σημείο είπε χαρακτηριστικά:

«Ο πρωθυπουργός, ο φάρος του ορθού λόγου, του ρεαλισμού και του πολιτισμού στο Κοινοβούλιο, μας είπε ότι είμαστε τοξικοί. Μιλάτε εσείς όταν ήμουν το πρώτο κρούσμα στις Βρυξέλλες του Predator και πέρασα το κατώφλι του Αρείου Πάγου σαν έντιμος δημοκράτης για το καταγγείλω. Από την επόμενη ώρα, στα social media, στελέχη της Ν.Δ., φιλικές σας εφημερίδες, μιλούσαν για πράκτορα της Τουρκίας, της Ουκρανίας, της Αρμενίας, για ενδοοικογενειακή βία και άλλες αθλιότητες για να εμφανίσετε το θύμα ως θύτη. Ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας, λίγο ντροπή κ. Μητσοτάκη. Και μιλάτε εσείς; Είστε κατώτερος των περιστάσεων».

«Και μου λέτε ότι κούρασα, επειδή δεν ανέχομαι αυτό το παρακράτος», συμπλήρωσε, για να τονίσει: «Δεν κουράζομαι να συγκρούομαι με το παρακράτος, αυτό είναι οι αρχές και οι αξίες μου. Εσείς το ανέχεστε».

«Εσείς θα επιλέξετε αν θέλετε να μείνετε στην Ιστορία ως Έλληνας Νίξον ή ως Έλληνας Όρμπαν. Αλλά ό,τι και να επιλέξετε το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο: η έξοδος από την εξουσία» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης προς το τέλος της ομιλίας του, συνεχίζοντας να καταλογίζει στον πρωθυπουργό αναξιοπιστία και υποκρισία, ενώ περιέγραψε και ως «επικοινωνιακό παιχνίδι» τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Ο λαός απαιτεί μια άλλη νοοτροπία, μακριά από το ρουσφέτι, τη διαφθορά» τόνισε ακόμη, για να προσθέσει: «Μονόδρομος για να αναπνεύσει η Ελλάδα είναι να παραιτηθείτε. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται άλλο υπόδειγμα διακυβέρνησης, ένα κράτος που σέβεται και λογοδοτεί στον πολίτη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhuh2niliki9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}