Συνάντηση Μητσοτάκη-Γκιλφόιλ στο Μαξίμου – Τι συζητήθηκε

Συνάντηση με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε σήμερα (17/4) στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επαφή πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς διαρροές ή επίσημες ανακοινώσεις για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ένα από τα θέματα που εκτιμάται ότι τέθηκε στο τραπέζι ήταν το ζήτημα του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ, όπως άλλωστε αναμενόταν.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Τεχεράνης για την απελευθέρωση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ, ενώ νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί και τηλεδιάσκεψη για το ίδιο ζήτημα, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός, χωρίς να προκύψει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κοινή γραμμή.

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