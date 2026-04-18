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Στη Βαρκελώνη ο Ανδρουλάκης - Η selfie με το Σάντσεθ
Πολιτική
18:01 - 18 Απρ 2026

Στη Βαρκελώνη ο Ανδρουλάκης - Η selfie με το Σάντσεθ

Reporter.gr Newsroom
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Στην Βαρκελώνη είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όπου διεξάγεται το εναρκτήριο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, μια πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Μοιράστηκε μάλιστα μια selfie με τον Ισπανό Πρωθυπουργό και την Ιράτσε Γκαρσία, επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών.

Στη Βαρκελώνη αυτό το διήμερο ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων συντονίζουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας, όπως η κλιματική κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες, ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο κ.α.

https://www.instagram.com/stories/androulakisnick/3878065302646833464?utm_source=ig_story_item_share&igsh=MXh5am14N2Yzb3NjNw%3D%3D

Τελευταία τροποποίηση στις 18/04/2026 - 18:09
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