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ΠΑΣΟΚ: «Γαλάζιο» κράτος με ρεκόρ μετακλητών υπαλλήλων
Πολιτική
09:51 - 22 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ: «Γαλάζιο» κράτος με ρεκόρ μετακλητών υπαλλήλων

Reporter.gr Newsroom
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«Ήρθε στην εξουσία λέγοντας ότι εμπιστεύεται τους δημοσίους υπαλλήλους και θα μειώσει κατά 20% τις πολιτικές θέσεις στο Δημόσιο. Έξι χρόνια μετά, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών υπαλλήλων. Στο όνομα του δήθεν επιτελικού κράτους, δημιούργησε ένα παράλληλο, «γαλάζιο» κράτος κομματικών φίλων».

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και συμπληρώνει:

«Το 2013 οι μετακλητοί ανέρχονταν σε 1.753 άτομα και το 2019 σε 2.122. Τον Οκτώβριο του 2025 έφτασαν τους 3.646 - αριθμός ρεκόρ που πιθανότητα αυξάνεται, όσο η κυβέρνηση διευρύνει την πολιτική της επιρροή στην κεντρική κυβέρνηση, αλλα κυρίως στην Αυτοδιοίκηση, όπου πραγματοποιείται περίπου το 57% αυτών των προσλήψεων. Εκεί δηλαδή που θα έπρεπε να υπερισχύει η ουδετερότητα, κερδίζει ο κομματισμός.

Αυτά και άλλα καταγράφονται σε έρευνα του ΠΑΝΣΥΠΟ (Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ-τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ), που αξιοποιεί δεδομένα από τα στοιχεία απογραφής και δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο Τύπο. Στοιχεία που έχει κατά καιρούς αναδείξει και το ΠΑΣΟΚ, καταρρίπτοντας το προσωπείο του μεταρρυθμιστή κ. Μητσοτάκη.

Περισσότεροι μετακλητοί υπάλληλοι σημαίνει λιγότερη εμπιστοσύνη στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους. Απαξίωση της ιεραρχίας και υποβάθμιση της αξιολόγησης. Μεγαλύτερο κόστος για τον φορολογούμενο. Απώλεια της θεσμικής μνήμης και συνέχειας στις δημόσιες υπηρεσίες. Αποδυνάμωση της δυνατότητας του κράτους να σχεδιάζει πολιτικές. Ενίσχυση της κομματοκρατίας, της αδιαφάνειας, της διαφθοράς.

Το ΠΑΣΟΚ εμπιστεύεται τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχουμε δεσμευτεί για δραστική μείωση του αριθμού των μετακλητών, ενίσχυση του ΑΣΕΠ για τον έλεγχο όλων των προσλήψεων στο Δημόσιο, αναβάθμιση της Διαύγειας και των ΚΕΠ και ένα πλήρες και διαφανές σύστημα της διαδρομής εργαζομένων, διαδικασιών και πόρων που θα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό, θα σέβεται το δημόσιο χρήμα, θα αναδεικνύει τους συνεπείς και θα αξιολογεί με κίνητρα κάθε υπάλληλο».

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