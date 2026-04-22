Νέα μέτρα ετοιμάζει η κυβέρνηση – Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και το σχέδιο στήριξης

Σε μια περίοδο έντονων πιέσεων, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει το κλίμα, επισπεύδοντας την ανακοίνωση ενός νέου πακέτου μέτρων οικονομικής ενίσχυσης. Τα πρόσφατα γεγονότα, οι εσωτερικές αναταράξεις και η συνεχιζόμενη πίεση από την ακρίβεια έχουν δημιουργήσει ένα δύσκολο περιβάλλον, στο οποίο η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις καθίσταται επιτακτική.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το οικονομικό επιτελείο φαίνεται να ενεργοποιεί έναν γνώριμο μηχανισμό: την ενίσχυση εισοδημάτων, με στόχο τόσο την ανακούφιση των πολιτών όσο και την επαναφορά της πολιτικής πρωτοβουλίας. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε άμεσες εξαγγελίες, φέρνοντας νωρίτερα μέτρα που αρχικά προγραμματίζονταν για τους επόμενους μήνες.

Ο ρόλος του πλεονάσματος

Καθοριστικός παράγοντας για τις αποφάσεις αποτελεί η καλύτερη του αναμενομένου δημοσιονομική πορεία. Άλλωστε το μεσημέρι, η Eurostat αναμένεται να επικυρώσει την ιδιαίτερα θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας για το 2025, επικυρώνοντας ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως των 12 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 2,5 δισ. υψηλότερο από το στόχο του προϋπολογισμού.

Όπως έχει επισημάνει και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η αξιοποίηση αυτού του δημοσιονομικού χώρου θα γίνει με στοχευμένο τρόπο, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.

Ποιοι μπαίνουν στο επίκεντρο

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται σε κοινωνικές ομάδες με περιορισμένες αντοχές:

χαμηλοσυνταξιούχοι με εισοδήματα έως 800–850 ευρώ

δικαιούχοι επιδομάτων και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι χωρίς επαρκή στήριξη

αγρότες που επιβαρύνονται από το αυξημένο κόστος παραγωγής

ελεύθεροι επαγγελματίες που αναμένεται να δουν φορολογικές ελαφρύνσεις

Συνολικά, οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με το "πακέτο" να έχει μία άμεση φάση ενεργοποίηση και μια δεύτερη, όπως άλλωστε έγινε και πέρυσι. Έχει δε μια αφετηρία της τάξης των 500 εκατ. ευρώ.

Τα βασικά σενάρια μέτρων

Το πακέτο που βρίσκεται στο τραπέζι συνδυάζει άμεσες ενισχύσεις με πιο μόνιμες παρεμβάσεις:

Επιδότηση τροφίμων (Market Pass)

Επανέρχεται με ποσά από 40 ευρώ και άνω, ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού, καλύπτοντας βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Ενίσχυση συνταξιούχων

Εξετάζεται είτε αύξηση του επιδόματος των 250 ευρώ είτε καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης μέσα στο καλοκαίρι, με πιθανή διεύρυνση των δικαιούχων.

Φορολογικές παρεμβάσεις

Προβλέπεται ελάφρυνση για ελεύθερους επαγγελματίες, κυρίως μέσω μείωσης της προκαταβολής φόρου.

Αλλαγές στις επικουρικές συντάξεις

Στο τραπέζι βρίσκονται η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και η μείωση της εισφοράς υγείας, ενισχύοντας το καθαρό εισόδημα των συνταξιούχων.

Στήριξη σε ενέργεια και αγροτικό τομέα

Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα

Ενίσχυση για αγορά λιπασμάτων

Πιθανή συνέχιση μέτρων τύπου Fuel Pass

Πώς και πότε θα δοθούν οι ενισχύσεις

Ο σχεδιασμός, όπως προαναφέρθηκε, προβλέπει καταβολές σε δύο φάσεις: μια πρώτη άμεσα και μια δεύτερη προς το τέλος του έτους. Παράλληλα, οι ανακοινώσεις αυτές αναμένεται να αποτελέσουν προπομπό των εξαγγελιών που θα κορυφωθούν στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η πολιτική διάσταση

Πέρα από την οικονομική τους σημασία, τα μέτρα έχουν και σαφή πολιτική στόχευση. Η κυβέρνηση επιδιώκει να ανακτήσει έδαφος σε μια περίοδο φθοράς και να απαντήσει στην κοινωνική δυσαρέσκεια.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο οι παρεμβάσεις αυτές θα είναι αρκετές για να αντιμετωπίσουν το βάθος της ακρίβειας και να αναστρέψουν το κλίμα. Την ίδια στιγμή, κυβερνητικές πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον ανακοινώσεις ή ακόμη και αιφνιδιαστικές ενισχύσεις.