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Συνάντηση Ρούτε – Ερντογάν στην Άγκυρα με φόντο την άμυνα και το ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
08:34 - 22 Απρ 2026

Συνάντηση Ρούτε – Ερντογάν στην Άγκυρα με φόντο την άμυνα και το ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Στην Άγκυρα βρίσκεται από την Τρίτη (21/4) ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με προγραμματισμένη για σήμερα τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν η επικείμενη Σύνοδος του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην τουρκική πρωτεύουσα παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την τουρκική άμυνα, όπως τα προγράμματα των F-35 και S-400.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η συνάντηση του Ρούτε με τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στο Ιράν και στην αντιαεροπορική προστασία της Τουρκίας, όπως αυτή ενισχύεται μέσω του ΝΑΤΟ.

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