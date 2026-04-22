Συνάντηση Ρούτε – Ερντογάν στην Άγκυρα με φόντο την άμυνα και το ΝΑΤΟ

Στην Άγκυρα βρίσκεται από την Τρίτη (21/4) ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με προγραμματισμένη για σήμερα τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν η επικείμενη Σύνοδος του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην τουρκική πρωτεύουσα παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την τουρκική άμυνα, όπως τα προγράμματα των F-35 και S-400.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η συνάντηση του Ρούτε με τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στο Ιράν και στην αντιαεροπορική προστασία της Τουρκίας, όπως αυτή ενισχύεται μέσω του ΝΑΤΟ.