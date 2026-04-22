ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Κεδίκογλου παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για τα... μάτια του Τσίπρα
Πολιτική
11:31 - 22 Απρ 2026

Ο Κεδίκογλου παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για τα... μάτια του Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την προσχώρησή του στο υπό διαμόρφωση νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει ήδη αποφασίσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου.

Με δηλώσεις του στον ρ/σ Παραπολιτικά την Τετάρτη (22/4) είπε πως προσχώρησε στον ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και τώρα ετοιμάζεται να τον ακολουθήσει ξανά.

«Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μεταβατική περίοδος όπου εκτός από τα στελέχη και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει στραμμένο το βλέμμα στο τι θα κάνει ο Αλ.Τσίπρας οπότε όλα αυτά φέρνουν μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ ρευστό το σκηνικό και για αυτό λέω ότι από Σεπτέμβρη θα είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα και δεν νομίζω ότι έχουμε ασφαλή συμπεράσματα αυτή τη στιγμή με τις δημοσκοπήσεις», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Εγώ έχω πει ξεκάθαρα ότι ο λόγος που είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με την διεύρυνση τότε ήταν το κάλεσμα του Αλ. Τσίπρα. Εκτιμώ τον πρώην πρωθυπουργό και θεωρώ, ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του, είναι μια χαρισματική προσωπικότητα που ο δημόσιος λόγος του, η δημόσια παρουσία του και η εμπειρία που απέκτησε αποτελεί την μόνη εναλλακτική πρόταση σε ένα χώρο που πρέπει να υπάρξει κι ένας πόλος απέναντι σε μια κυβέρνηση».

Ερωτηθείς αν είναι έτοιμος να παραιτηθεί από την βουλευτική ιδιότητα και να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα απάντησε:

«Είναι ένα άκομψο διάστημα για εμάς τους βουλευτές αλλά επειδή και ο Τσίπρας έδειξε το παράδειγμα και έχει πει ότι θέλω να κάνω ένα νέο ξεκίνημα, και δεν είναι σωστό να πατάς σε δύο διαφορετικές βάρκες, πρέπει κι εμείς να κάνουμε το ίδιο.

Από τη μια βεβαίως όσο είμαστε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οφείλουμε, και το κάνουμε, να έχουμε το αντιπολιτευτικό μας έργο γιατί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ εκλεγήκαμε βουλευτές, αν όμως πάρουμε απόφαση να ακολουθήσουμε τον Τσίπρα, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πορεία όπως την περιέγραψε ο πρώην πρωθυπουργός».

Σε διευκρινιστική ερώτηση αν αυτό σημαίνει πως είναι έτοιμος να παραιτηθεί, επιβεβαίωσε πως «είμαι έτοιμος να το κάνω».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές μετά την παράταση της εκεχειρίας στο Ιράν
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές μετά την παράταση της εκεχειρίας στο Ιράν

Άτυπη Σύνοδος στην Κύπρο: Στο τραπέζι πόλεμος, ενέργεια και ο «δύσκολος» προϋπολογισμός της ΕΕ
Ειδήσεις

Άτυπη Σύνοδος στην Κύπρο: Στο τραπέζι πόλεμος, ενέργεια και ο «δύσκολος» προϋπολογισμός της ΕΕ

Δείτε σε Live Streaming το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Οικονομία

Δείτε σε Live Streaming το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

ΣΕΒ: Ανάγκη για ένα σταθερό, λειτουργικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο στην αγορά εργασίας
Επιχειρήσεις

ΣΕΒ: Ανάγκη για ένα σταθερό, λειτουργικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο στην αγορά εργασίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Τα ντεσού από το Προεδρικό
Ανεμοδείκτης

Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Τα ντεσού από το Προεδρικό

ΣΥΡΙΖΑ: Κατ&#039; εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Κατ' εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 06:30

Το «παρών» της Ντόρας

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 23:39

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
27/07/2026 - 23:19

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:55

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:33

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ