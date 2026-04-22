Ο Κεδίκογλου παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για τα... μάτια του Τσίπρα

Την προσχώρησή του στο υπό διαμόρφωση νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει ήδη αποφασίσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου.

Με δηλώσεις του στον ρ/σ Παραπολιτικά την Τετάρτη (22/4) είπε πως προσχώρησε στον ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και τώρα ετοιμάζεται να τον ακολουθήσει ξανά.

«Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μεταβατική περίοδος όπου εκτός από τα στελέχη και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει στραμμένο το βλέμμα στο τι θα κάνει ο Αλ.Τσίπρας οπότε όλα αυτά φέρνουν μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ ρευστό το σκηνικό και για αυτό λέω ότι από Σεπτέμβρη θα είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα και δεν νομίζω ότι έχουμε ασφαλή συμπεράσματα αυτή τη στιγμή με τις δημοσκοπήσεις», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Εγώ έχω πει ξεκάθαρα ότι ο λόγος που είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με την διεύρυνση τότε ήταν το κάλεσμα του Αλ. Τσίπρα. Εκτιμώ τον πρώην πρωθυπουργό και θεωρώ, ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του, είναι μια χαρισματική προσωπικότητα που ο δημόσιος λόγος του, η δημόσια παρουσία του και η εμπειρία που απέκτησε αποτελεί την μόνη εναλλακτική πρόταση σε ένα χώρο που πρέπει να υπάρξει κι ένας πόλος απέναντι σε μια κυβέρνηση».

Ερωτηθείς αν είναι έτοιμος να παραιτηθεί από την βουλευτική ιδιότητα και να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα απάντησε:

«Είναι ένα άκομψο διάστημα για εμάς τους βουλευτές αλλά επειδή και ο Τσίπρας έδειξε το παράδειγμα και έχει πει ότι θέλω να κάνω ένα νέο ξεκίνημα, και δεν είναι σωστό να πατάς σε δύο διαφορετικές βάρκες, πρέπει κι εμείς να κάνουμε το ίδιο.

Από τη μια βεβαίως όσο είμαστε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οφείλουμε, και το κάνουμε, να έχουμε το αντιπολιτευτικό μας έργο γιατί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ εκλεγήκαμε βουλευτές, αν όμως πάρουμε απόφαση να ακολουθήσουμε τον Τσίπρα, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πορεία όπως την περιέγραψε ο πρώην πρωθυπουργός».

Σε διευκρινιστική ερώτηση αν αυτό σημαίνει πως είναι έτοιμος να παραιτηθεί, επιβεβαίωσε πως «είμαι έτοιμος να το κάνω».