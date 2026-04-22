Δείτε σε Live Streaming το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Από τη γεωπολιτική και την οικονομία έως την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Υγεία και την Επιστήμη, οι κρίσιμες εξελίξεις της νέας εποχής βρίσκονται στο επίκεντρο του φετινού Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που διεξάγεται υπό τον τίτλο: “The Shock of the New”

Για τέσσερις ημέρες, από την Τετάρτη 22 Απριλίου έως το Σάββατο 25 Απριλίου, περισσότεροι από 1.200 ομιλητές διεθνούς εμβέλειας θα αναλύσουν τους μετασχηματισμούς που αλλάζουν ριζικά τον κόσμο μας: από το νέο γεωπολιτικό πεδίο, την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης, έως τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην οικονομία, το επιχειρείν και τον κόσμο της εργασίας.

Όλες οι εργασίες του Φόρουμ, οι ομιλίες και τα πάνελ μεταδίδονται σε live streaming και on demand. Αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ

Δείτε live

Delphi Economic Forum XI - Stream 1 (Multi)

{https://vimeo.com/event/5824258/b855d84380?muted=1}

Delphi Economic Forum XI - Stream 2 (Leto)

Delphi Economic Forum XI - Stream 3 (Artemis)

Delphi Economic Forum XI - Stream 4 (Daphne)

Delphi Economic Forum XI - Stream 5 (Ianthi)

Delphi Economic Forum XI - Stream 6 (Phrynichos)

Delphi Economic Forum XI - Stream 7 (Apollon)