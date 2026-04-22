ΣΕΒ: Ανάγκη για ένα σταθερό, λειτουργικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο στην αγορά εργασίας

Η διαμόρφωση ενός σταθερού, λειτουργικού και ανταγωνιστικού πλαισίου για την αγορά εργασίας, που να στηρίζει την παραγωγικότητα και την απασχόληση, ήταν, με βάση ανακοίνωση, στο επίκεντρο του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου 2026, στην Εθνική Πινακοθήκη.

Κατά τη συνεδρίαση, τα μέλη του ΣΕΒ ενημερώθηκαν για τις πρόσφατες εξελίξεις για εργασιακά θέματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παράλληλα, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και άπτονται της υστέρησης της παραγωγικότητας, όπως οι ποσοτικές και ποιοτικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης –ιδίως των γυναικών και των νέων– καθώς και η γήρανση του πληθυσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε η ανάγκη για:

ένα σταθερό και προβλέψιμο εργασιακό περιβάλλον και περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας,

απλοποίηση των εργασιακών ρυθμίσεων, με περιορισμό του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις,

καλύτερη σύνδεση των αναγκών της αγοράς εργασίας με το εκπαιδευτικό σύστημα και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα,

παρεμβάσεις που διευκολύνουν τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών και νέων στην αγορά εργασίας,

βελτίωση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αυξανόμενες υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις και στην ανάγκη ορθής και ισορροπημένης ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών Οδηγιών. Υπογραμμίστηκε ότι η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να συμβάλει ενεργά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να περιοριστεί το διοικητικό και γραφειοκρατικό βάρος που συνεπάγονται οι εργασιακές ρυθμίσεις –όπως ενδεικτικά η Οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια– και να διασφαλιστεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών.

«Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε, ταυτοχρόνως, και τους τρεις στόχους: ισορροπία ζωής, αύξηση εισοδημάτων και βελτίωση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί η διασφάλιση ενός ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων ταυτόχρονα με σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, συμπληρώνοντας ότι «Η υποχρέωσή μας ως εργοδότες είναι να αυξήσουμε την παραγωγικότητα μέσα από τις επενδύσεις μας, ώστε να μπορούν να αυξηθούν τα εισοδήματα, και να συμβάλουμε στην υπογραφή ισχυρών συλλογικών συμβάσεων, εντάσσοντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα που θα συνδέει μισθούς, όρους εργασίας και ανταγωνιστικότητα. Σε αυτό στοχεύει η πρόσφατη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, μέσω της οποίας αποδείξαμε ότι εργοδότες, εργαζόμενοι και κράτος, μπορούμε να διαμορφώσουμε λύσεις με διάρκεια και με κοινωνική νομιμοποίηση».

Στο πλαίσιο του διαλόγου με την Πολιτεία, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα. Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για την αγορά εργασίας. Όπως δήλωσε η κα. Κεραμέως: «Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιδιώκουμε διαρκώς να διευρύνουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες και είμαστε ανοιχτοί σε νέες προτάσεις, προκειμένου να βελτιώσουμε περαιτέρω την εύρυθμη λειτουργία μίας ακμάζουσας αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, τα τελευταία δύο χρόνια, μέσα από τη συνεργασία μας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους συμπεριλαμβανομένου του ΣΕΒ, τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, πιστεύω πάρα πολύ περισσότερο σήμερα, απ’ ό,τι 10 χρόνια πίσω, στην αξία του κοινωνικού διαλόγου. Και πιστεύω πάρα πολύ περισσότερο στα ωφέλιμα αποτελέσματα που μπορεί να έχει αυτός ο κοινωνικός διάλογος για όλους. Και όταν λέω όλους εννοώ εργαζομένους, επιχειρήσεις και κράτος».

Τέλος, στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ (Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης), κ. Κωνσταντίνος Κεσεντές παρουσίασε τον μετασχηματισμό του Ινστιτούτου και τη μετεξέλιξή του σε ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία. Όπως σημείωσε, η νέα Ακαδημία εισάγει ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης δεξιοτήτων, με έμφαση στη συν-διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης με τις επιχειρήσεις. Σε ένα περιβάλλον όπου το έλλειμμα τεχνικών δεξιοτήτων αποτελεί βασικό περιορισμό για την ανάπτυξη της παραγωγής, ο ΣΕΒ, μέσω της ΣΕΒ Τεχνικής Ακαδημίας, εστιάζει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ κατάρτισης και πραγματικών αναγκών της αγοράς, με άμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.