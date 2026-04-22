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Άτυπη Σύνοδος στην Κύπρο: Στο τραπέζι πόλεμος, ενέργεια και ο «δύσκολος» προϋπολογισμός της ΕΕ
Ειδήσεις
11:09 - 22 Απρ 2026

Άτυπη Σύνοδος στην Κύπρο: Στο τραπέζι πόλεμος, ενέργεια και ο «δύσκολος» προϋπολογισμός της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η άτυπη Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που φιλοξενείται στην Κύπρο την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Απριλίου πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να καλούνται να χαράξουν κοινή στρατηγική σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι προκλήσεις που συνδέονται με τον νέο Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό για την περίοδο 2028–2034.

Παρότι η συνάντηση δεν έχει χαρακτήρα λήψης αποφάσεων, στόχος είναι να δοθεί σαφής πολιτική κατεύθυνση ενόψει των επερχόμενων διαπραγματεύσεων, οι οποίες αναμένονται ιδιαίτερα απαιτητικές, κυρίως όσον αφορά την εξισορρόπηση των αυξημένων αναγκών της Ένωσης με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Το πρόγραμμα της συνόδου ξεκινά το βράδυ της Πέμπτης, με την άφιξη των ηγετών από τις 18:00 και την έναρξη των εργασιών στις 19:15. Το δείπνο εργασίας θα είναι αφιερωμένο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, με έμφαση στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή κρίση. Προηγουμένως, οι ηγέτες θα ενημερωθούν από τον πρόεδρο της Ουκρανίας για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου με τη Ρωσία, είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, με την τελική μορφή της παρέμβασής του να παραμένει ανοιχτή.

Οι εργασίες συνεχίζονται την Παρασκευή το πρωί στη Λευκωσία, με την έναρξη των δηλώσεων των ηγετών στις 08:00 και την επίσημη συνεδρίαση στις 09:00. Στην αρχή της ημέρας προβλέπεται ανταλλαγή απόψεων με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ στη συνέχεια η συζήτηση θα επικεντρωθεί στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το μεσημέρι θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου από τους επικεφαλής των βασικών ευρωπαϊκών θεσμών και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με γεύμα εργασίας στο οποίο θα συμμετάσχουν περιφερειακοί εταίροι.

Στο πρώτο σκέλος της συνόδου, οι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις του στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η συζήτηση θα περιλαμβάνει τόσο τις διπλωματικές πρωτοβουλίες όσο και τις πιθανές πολιτικές απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάζει σχετικές προτάσεις που είχαν ζητηθεί σε προηγούμενη σύνοδο.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί και στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 42.7), στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. Οι ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την επιχειρησιακή εφαρμογή της ρήτρας και τις προϋποθέσεις ενεργοποίησής της, λαμβάνοντας υπόψη και τις δεσμεύσεις των κρατών-μελών στο ΝΑΤΟ.

Η δεύτερη ημέρα της συνόδου είναι αφιερωμένη στον νέο Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό, με βασικό ζητούμενο την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που προκύπτει από τις αυξημένες ανάγκες της Ένωσης. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αποπληρωμή του προγράμματος NextGenerationEU, αλλά και στη χρηματοδότηση νέων προτεραιοτήτων όπως η άμυνα και η ανταγωνιστικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητείται η ενίσχυση των λεγόμενων «ίδιων πόρων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να περιοριστεί η ανάγκη αύξησης των εθνικών εισφορών. Αν και όλες οι επιλογές παραμένουν θεωρητικά ανοιχτές —συμπεριλαμβανομένων νέων μορφών κοινής χρηματοδότησης— οι ηγέτες δεν αναμένεται να καταλήξουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις σε αυτή τη φάση. Αντίθετα, στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν μέσα στο 2026, με την κυπριακή Προεδρία να αναλαμβάνει την κατάρτιση του πρώτου πλαισίου διαπραγμάτευσης ενόψει της συνόδου του Ιουνίου.

Ξεχωριστή σημασία έχει και το γεύμα εργασίας της Παρασκευής με τη συμμετοχή ηγετών και εκπροσώπων από χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Συρία και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις περιφερειακές εξελίξεις, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, καθώς και στην προστασία κρίσιμων θαλάσσιων οδών, όπως τα Στενά του Ορμούζ.

Η επιλογή της Κύπρου ως τόπου διεξαγωγής της συνόδου δεν είναι τυχαία, καθώς το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων της περιοχής. Ο συμβολισμός είναι ισχυρός, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της χώρας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Οι κυπριακές αρχές διαβεβαιώνουν ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της συνόδου.

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