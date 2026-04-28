ΠΑΣΟΚ για τις ρωγμές στη ΝΔ: Ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία 

Πυρά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε την Τρίτη (28/4) το ΠΑΣΟΚ.

Αφορμή στάθηκε το «αντάρτικο» πέντε βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, οι οποίοι αμφισβητούν ευθέως την αποτελεσματικότητα του επιτελικού κράτους, μέσω ηχηρής παρέμβασής τους στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «επιτελικό αυταρχισμό» που απειλεί τη δημοκρατία και θέτει σε κίνδυνο τη διάκριση των εξουσιών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι μόνο το ίδιο μπορεί να εγγυηθεί ένα restart στη Δικαιοσύνη και να αποτελέσει ανάχωμα στην «ορμπανοποίηση» της χώρας.

Η δήλωση του εκπρόσωπου τύπου Κώστα Τσουκαλά:

«Σε επιστολή τους η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Τα Νέα» οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιος Ζεμπίλης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Γιάννης Οικονόμου και Ιωάννης Παππάς ασκούν δριμεία κριτική στο επιτελικό κράτος αναφέροντας πως «γεννά ενίοτε ζητήματα θεσμικής ανισορροπίας που δεν συνάδουν με μια ώριμη κοινοβουλευτική δημοκρατία» και πως ο νόμος 4622/2019 για το επιτελικό κράτος στην πορεία προκάλεσε «υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες».

Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο.

Ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία.

Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί άμεσα μια δημοκρατική επανεκκίνηση δικαιοσύνης, λογοδοσίας και διαφάνειας απέναντι στην ορμπανοποιήση».