Στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές: Εξεταστική ζητά το ΠΑΣΟΚ - Θετικός εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε νέο επίπεδο περνά η αντιπαράθεση κυβέρνησης–αντιπολίτευσης μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην επανεξετάσει τη δικογραφία για το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρά τα αιτήματα και τα νέα στοιχεία που επικαλούνται πλευρές της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου ζήτησε εξεταστική επιτροπή, μια πρόταση που φαίνεται να «ασπάζεται» και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση για ενδεχόμενη διάπραξη επιπλέον αδικημάτων, τόσο από τους τέσσερις καταδικασθέντες όσο και από νέα πρόσωπα. Ωστόσο, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, έκρινε ότι τα στοιχεία αυτά δεν συνιστούν «νέα στοιχεία» κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ώστε να δικαιολογείται η ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο.

Κατά συνέπεια, δεν ανατρέπονται τα συμπεράσματα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέας Ζήσης, ο οποίος είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο.

Σημειώνεται ότι ο κ. Τζαβέλλας είχε διατελέσει επόπτης της ΕΥΠ κατά την περίοδο των παρακολουθήσεων και είχε εγκρίνει, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάσης Κουκάκης.

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Ανδρουλάκης: Αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιστροπής

Το ΠΑΣΟΚ σήκωσε άμεσα το θέμα, με τον πρόεδρό του, Νίκος Ανδρουλάκης —ο οποίος είναι και θύμα παρακολούθησης— να ανακοινώνει πρωτοβουλία για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα πάρει πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες, θα καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής και καλώ τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα», τόνισε σε έκτακτη Συνέντευξη Τύπου που έλαβε χώρα τη Δευτέρα (27/4).

Παράλληλα, απηύθυνε ευρύτερο κάλεσμα, σημειώνοντας ότι «όχι μόνο ο πολιτικός και νομικός κόσμος, αλλά και η κοινωνία των πολιτών και η τοπική αυτοδιοίκηση» οφείλουν να τοποθετηθούν για την, όπως είπε, απαξίωση του κράτους δικαίου.

Ανεβάζοντας τους τόνους, επεσήμανε:

«Οι επόμενες εκλογές είναι πολύ κρίσιμες. Πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας της Δικαιοσύνης με τον εκάστοτε πρωθυπουργό και την εκάστοτε κυβέρνηση», ενώ πρόσθεσε ότι η ηγεσία του Αρείου Πάγου «προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της Δικαιοσύνης».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και λέγοντας ότι «κακοποιείται το αίσθημα δικαίου στο βωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μεγάρου Μαξίμου με έναν απόστρατο αξιωματικό που εκβιάζει τον πρωθυπουργό».

Σε υψηλούς τόνους συνέχισε την κριτική του: «Παίχτηκε ένα ακόμη επεισόδιο της απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών. Η ηγεσία της Δικαιοσύνης αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη. Δεν κάλεσε τον κ. Ντίλιαν για να προσκομίσει τα στοιχεία, στα οποία ο ίδιος αναφέρθηκε, λέγοντας πως το λογισμικό πωλείται μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες. Δεν έκαναν το ελάχιστο καθήκον τους, αρνήθηκαν την έρευνα».

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στην παρακμή και στην απαξίωση του κράτους δικαίου. Έχουμε χρέος όλοι να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις», ενώ προανήγγειλε ότι «θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».

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Θετικός ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εμφανίζεται θετικός στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Κουμουνδούρου που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται να υπάρξει συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων των δύο κομμάτων. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Σωκράτης Φάμελλος είχε επισημάνει πως οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να συνεννοηθούν άμεσα, με στόχο, όπως ανέφερε, την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, το οποίο θεωρεί ότι έχει υποστεί σοβαρή υπονόμευση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο κ. Φάμελλος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς και με την Πέτη Πέρκα, ενημερώνοντάς τους για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπέρ της ανάκλησης της επίμαχης διάταξης Τζαβέλλα.

Από την πλευρά της Κουμουνδούρου επισημαίνεται επίσης ότι το τελευταίο διάστημα το κόμμα έχει προτείνει κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, κοινή στάση στη συνταγματική αναθεώρηση, με έμφαση στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αλλά και ευρύτερο συντονισμό των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην κυβέρνηση.

Κεσσές: Δεν υπήρχε πρόθεση ουσιαστικής διερεύνησης

Επιπλέον, στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκαν και σοβαρές νομικές ενστάσεις για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Ο συνήγορος του κ. Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης, χαρακτήρισε τη σχετική εισαγγελική διάταξη «ουσιαστικά μη διάταξη», καθώς —όπως είπε— στερείται αιτιολογίας και δεν παράγει δεδικασμένο. Παράλληλα, εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας δεν εξαιρέθηκε από την υπόθεση.

Ο δικηγόρος των θυμάτων, Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος εκπροσωπεί 13 πρόσωπα (εκ των οποίων επτά έχουν ήδη καταθέσει μήνυση) έκανε λόγο για «θεσμική εκτροπή» και «κατάχρηση εξουσίας», καταγγέλλοντας αιφνιδιαστική αρχειοθέτηση της υπόθεσης, παρά τις δικές του ενέργειες για ενημέρωση λόγω κινδύνου παραγραφής.

Όπως υποστήριξε, «δεν υπήρχε πρόθεση ουσιαστικής διερεύνησης», καθώς κρίσιμα νέα στοιχεία —όπως καταθέσεις για εξαγωγή λογισμικού παρακολούθησης σε τρίτες χώρες— δεν αξιολογήθηκαν. Τόνισε ακόμη ότι τα κακουργήματα δεν παραγράφονται, ενώ οι εισαγγελικές διατάξεις δεν παράγουν δεδικασμένο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της υπόθεσης με νέες μηνύσεις.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Γραμματέας Δικαιοσύνης, Μανώλης Βελεγράκης, σημείωσε ότι επιχειρείται περιορισμός της κριτικής, υπογραμμίζοντας πως η τεκμηριωμένη νομική κριτική ενισχύει τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Έντονες ήταν νωρίτερα οι αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ζήτησε την ανάκληση της διάταξης αρχειοθέτησης, ενώ ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης κατηγόρησε τον Άρειο Πάγο ότι «προσποιείται πως δεν συμβαίνει τίποτα», παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών.

Βολές Μαρινάκη κατά ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνη η επιλεκτική αποδοχή δικαστικών αποφάσεων

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις αιτιάσεις, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις και ότι αυτές πρέπει να γίνονται αποδεκτές στο σύνολό τους από το πολιτικό σύστημα.

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνη» τη λογική επιλεκτικής αποδοχής δικαστικών αποφάσεων, σημειώνοντας ότι μια τέτοια στάση υπονομεύει τη διάκριση των εξουσιών.

Στον απόηχο της έκτακτης συνέντευξης τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κ. Μαρινάκης επανήλθε κάνοντας λόγο για προβληματική συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ.

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Απάντηση ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μητσοτάκης οργάνωσε ένα σκοτεινό παρακράτος που έθεσε σε κίνδυνο ακόμη και την εθνική ασφάλεια

"Είναι τουλάχιστον προκλητικό ο κ. Μαρινάκης, να κάνει μαθήματα "θεσμικής συμπεριφοράς" όταν εκπροσωπεί μια κυβέρνηση με αναγνωρισμένη "υπόγα" στα social media η οποία ασχολείται εργολαβικά με τη δολοφονία χαρακτήρων και τη διασπορά της τοξικότητας και του διχασμού", απάντησε το Γραφείο Τυπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για την έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη.

Πρόσθεσε ότι "στη βιτρίνα της δικής σας κυβέρνησης έχετε υπουργούς που απειλούν και υβρίζουν δικαστικούς λειτουργούς, όταν ζητούν να τους ελέγξουν".

Τόνισε ότι "ο Πρωθυπουργός της δικής σας κυβέρνησης εκβιάζεται σε δημόσια θέα από Ισραηλινό απόστρατο και άρχισε ήδη να "διαπραγματεύεται" μαζί του για να τον εξευμενίσει" και κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη πως "οργάνωσε με την αυλή του στο Μέγαρο Μαξίμου ένα σκοτεινό παρακράτος που έθεσε σε κίνδυνο ακόμη και την εθνική ασφάλεια".

"Οι συμψηφισμοί, λοιπόν, έχουν κοντά πόδια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποδείξει στην πράξη την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς διεξάγοντας έναν διαρκή νομικό αγώνα πιστός στο δημοκρατικό του καθήκον", υπογράμμισε στην απάντησή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής .

Σημείωσε ότι "κάθε πολίτης έχει δικαίωμα και ευθύνη να αξιολογεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, εκτός και αν στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη χρειάζεται την άδειά τους" και κατέληξε: "Και μιας και το έφερε η συζήτηση: Ο φιλελεύθερος Πρωθυπουργός πότε θα εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας; Τι φοβάται και δεν επιτρέπει την έγγραφη ενημέρωση;"