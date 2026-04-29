Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ: Όχι στην εγκατάλειψη των Ευρωπαίων ρυζοπαραγωγών

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου και Νίκος Παπανδρέου καταψήφισαν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την τελική συμφωνία για την αναθεώρηση του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων (GSP) (Έκθεση A9-0147/2022, εισηγητής Bernd Lange), εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους σε ένα πλαίσιο που αφήνει ουσιαστικά απροστάτευτο τον ευρωπαϊκό τομέα παραγωγής ρυζιού.

Η συμφωνία που εγκρίθηκε δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των Ευρωπαίων παραγωγών απέναντι στις μαζικές εισαγωγές ρυζιού από τρίτες χώρες με μηδενικούς ή εξαιρετικά χαμηλούς δασμούς. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα καθεστώς άνισου ανταγωνισμού, το οποίο πιέζει ασφυκτικά τους παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα εκείνους του ευρωπαϊκού Νότου.

Οι τρεις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν ήδη κινητοποιήσει Σοσιαλιστές ευρωβουλευτές από χώρες με σημαντική παραγωγή ρυζιού – όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία – ζητώντας την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας της ευρωπαϊκής αγοράς. Σε κοινή παρέμβασή τους προς τη διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαν προειδοποιήσει ότι η συνεχής αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες απειλεί να οδηγήσει ολόκληρους παραγωγικούς τομείς σε εγκατάλειψη.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν συγκεκριμένες τροπολογίες που ενίσχυαν την προστασία του ευρωπαϊκού τομέα ρυζιού. Οι τροπολογίες αυτές προέβλεπαν την ενεργοποίηση αυτόματου μηχανισμού διασφάλισης, ώστε όταν οι εισαγωγές ρυζιού από συγκεκριμένες χώρες υπερβαίνουν τα καθορισμένα επίπεδα αναφοράς κατά 20%, να αναστέλλονται προσωρινά οι δασμολογικές προτιμήσεις και να επιβάλλονται ποσοστώσεις εισαγωγών για την επόμενη περίοδο. Στόχος των προτάσεων αυτών ήταν να δημιουργηθεί ένα προληπτικό και σταθεροποιητικό εργαλείο για την ευρωπαϊκή αγορά, που θα προστατεύει τη βιωσιμότητα του κλάδου χωρίς να αναιρεί τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του συστήματος εμπορικών προτιμήσεων.

Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις αυτές αγνοήθηκαν στην τελική συμφωνία.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μια ευρωπαϊκή πολιτική που μιλά για επισιτιστική ασφάλεια, αλλά την ίδια στιγμή αφήνει εκτεθειμένους τους αγρότες της Ευρώπης», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Και προσθέτουν:

«Η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, διαθέτει έναν δυναμικό αλλά ευάλωτο τομέα παραγωγής ρυζιού. Περισσότεροι από 4.000 Έλληνες παραγωγοί και χιλιάδες ακόμη Ευρωπαίοι καλλιεργητές βλέπουν την ανταγωνιστικότητά τους να υπονομεύεται από εισαγωγές που συχνά πραγματοποιούνται σε τιμές κάτω του κόστους παραγωγής της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προστατεύσει τη δική της παραγωγή και τις αγροτικές κοινότητες που τη στηρίζουν.»

Η αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για τη δημιουργία ενός δίκαιου και ισορροπημένου εμπορικού πλαισίου, το οποίο θα προστατεύει τους Ευρωπαίους παραγωγούς, θα αποτρέπει στρεβλώσεις στην αγορά και θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας.