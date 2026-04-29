Νέο beef Λαζαρίδη – ΠΑΣΟΚ: «Κύριε Λαζαρίδη έχετε γράμμα…»

Ανταλλαγή «πυρών» σημειώθηκε την Τετάρτη (29/4) μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και της Χαριλάου Τρικούπη, μετά από ανάρτηση του «γαλάζιου» βουλευτή εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

«Ας κάνει τον προφυλακισμένο κουμπάρο του πρόεδρο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Ν. Ανδρουλάκης», έγραψε στο Χ ο Μακάριος Λαζαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης στο Mega, πως χρειάζεται ένας νέος ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενσωμάτωσή του στην ΑΑΔΕ είναι μία «πρόχειρη και προσωρινή λύση».

{https://x.com/mvlazaridis/status/2049409741307150548}

«Αγαπητέ κ. Λαζαρίδη, έχετε γράμμα», του απάντησε λίγη ώρα αργότερα το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, σημειώνοντας πως «με την πλάτη του κ. Ανδρουλάκη δεν ζημίωσε κανείς το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο συμφέρον».

«Ο. Λαζαρίδης που ομολόγησε ότι εξαπάτησε το δημόσιο και προκαλούσε το δημόσιο αίσθημα έχοντας ως κάλυψη ότι είναι το προσωπικό ρουσφέτι του Πρωθυπουργού, επανήλθε στην ενεργό δράση… των social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του. Καμία έκπληξη», σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει:

«Εδώ πρόσβαλε ευθέως την πολιτική διαδρομή ενός ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, στην αξιωματική αντιπολίτευση θα κόλλαγε;

Αγαπητέ κ. Λαζαρίδη, έχετε γράμμα:

Με την πλάτη του κ. Ανδρουλάκη δεν ζημίωσε κανείς το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο συμφέρον.

Με την πλάτη του Πρωθυπουργού στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζημίωσε το δημόσιο συμφέρον πλειάδα στελεχών της παράταξής σας.

Όπως και εσείς προσωπικά, που εξαπατήσατε – όπως παραδεχθήκατε μέρα μεσημέρι – το δημόσιο καταλαμβάνοντας θέσεις στο δημόσιο και εισπράττοντας αμοιβές χωρίς τα απαραίτητα πτυχία, μεταπτυχιακά κ.ο.κ.

Αλήθεια, σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισπράξατε αχρεωστήτως; Ποιο είναι το ποσό που σε διαφορετική περίπτωση θα έπαιρνε ένας νέος επιστήμονας, ο οποίος δεν είχε μπάρμπα στην Κορώνη;», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.