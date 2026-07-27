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H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16:04 - 27 Ιουλ 2026

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Νίκος Λιβανός
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Συγκεκριμένα, η  GLC δίνει έμφαση σε όλα τα χαρακτηριστικά που αγαπούν οι πελάτες της Mercedes-Benz.

H νέα ηλεκτρική GLC εξελίχθηκε από την αρχή. Συγκεκριμένα, η GLC δίνει έμφαση σε όλα τα χαρακτηριστικά που αγαπούν οι πελάτες της Mercedes-Benz.

Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική GLC σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στην κατηγορία των μεσαίων SUV οχημάτων. Πρωτοπορεί με μια αναβαθμισμένη σχεδιαστική γλώσσα και ευφυΐα που τροφοδοτείται από τον υπερυπολογιστή MB.OS με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Σχεδιασμένη εξαρχής ως ηλεκτρική (electric-first), αποτελεί το πρώτο μοντέλο μιας εντελώς νέας οικογένειας οχημάτων, διαπρέποντας σε επιδόσεις, αυτονομία, αποδοτικότητα και ταχύτητα φόρτισης. Παράλληλα, θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία της όσον αφορά τη σχεδίαση, την αξία, την ευελιξία και τους χώρους: Η ολοκαίνουργια GLC προσφέρει ακόμη περισσότερο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι σε σχέση με τις συμβατικές εκδόσεις της, καθώς και μια εντυπωσιακή ικανότητα ρυμούλκησης 2,4 τόνων.

Η GLC φέρι νέα και ενιαία οθόνη MBUX HYPERSCREEN. Με μέγεθος 99,3 εκατοστά (39,1 ίντσες), είναι η μεγαλύτερη οθόνη σε Mercedes-Benz μέχρι σήμερα. Σε συνδυασμό με τον ζεστό και φιλόξενο ατμοσφαιρικό φωτισμό που φωτίζει ακόμη και την έναστρη πανοραμική οροφή SKY CONTROL, απογειώνει τη μοναδική αίσθηση «Welcome Home» της Mercedes- Benz όσον αφορά στην άνεση, την ασφάλεια και την οικειότητα σε ένα νέο επίπεδο. Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική GLC προσφέρει έναν φιλόξενο χώρο, ο οποίος ενσωματώνεται αρμονικά στην καθημερινότητα των οδηγών της.

Η Mercedes-Benz θέτει επίσης νέα πρότυπα στον εσωτερικό εξοπλισμό με το προαιρετικό Vegan Πακέτο. Αυτή η πολυτελής σειρά εσωτερικών υλικών είναι πιστοποιημένη από το "The Vegan Society", γεγονός που καθιστά τη Mercedes-Benz τον πρώτο κατασκευαστή αυτοκινήτων παγκοσμίως που προσφέρει ένα ανεξάρτητα πιστοποιημένο vegan εσωτερικό.

Παράλληλα, η οδηγική εμπειρία της ολοκαίνουργιας GLC περιλαμβάνει το σύστημα πέδησης One-Box, το οποίο προσφέρει εξαιρετικά ομαλή, σταθερή και σίγουρη επιβράδυνση, είτε μέσω της ανάκτησης ενέργειας είτε μέσω των συμβατικών φρένων τριβής. Τα συστήματα MB.DRIVE στην ολοκαίνουργια GLC αξιοποιούν έως και δέκα εξωτερικές κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και δώδεκα αισθητήρες υπερήχων για να προσφέρουν κορυφαία, προηγμένη υποβοήθηση οδηγού.

Και με την έξυπνη αερανάρτηση, γνωστή από την S-Class, η ολοκαίνουργια GLC εγγυάται κορυφαία άνεση κύλισης. Αυτή συνδυάζεται με σύστημα τετραδιεύθυνσης 4,5 μοιρών στον πίσω άξονα για εξαιρετική ευελιξία.

Κατά το λανσάρισμά της στην αγορά, οι πελάτες θα μπορούν να επιλέξουν το κορυφαίο μοντέλο της γκάμας, τη GLC 400 4MATIC με ισχύ 360 kW και αυτονομία έως 713 χιλιόμετρα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τέσσερα ακόμη εντυπωσιακά μοντέλα.

Πέρα από τη νέα ηλεκτρική GLC 400, η γκάμα της ηλεκτρικής GLC στην ελληνική αγορά περιλαμβάνει πλέον και τις εκδόσεις GLC 250 και GLC 300 4MATIC. Και οι δύο ενισχύουν το αδιαμφισβήτητο αίσθημα «Welcome home.», προσφέροντας κορυφαία άνεση, αίσθηση ασφάλειας και μια διαισθητική ψηφιακή εμπειρία.

Η ηλεκτρική GLC 250 διαθέτει αυτονομία έως 650 χιλιόμετρα (WLTP), ενώ στη GLC 300 4MATIC φτάνει έως τα 616 χιλιόμετρα (WLTP), ανεβάζοντας την αυτονομία, την ενεργειακή απόδοση, τη φόρτιση και την ευρυχωρία σε νέο επίπεδο. Με δυνατότητα φόρτισης που προσθέτει έως 265 και 255 χιλιόμετρα αυτονομίας αντίστοιχα σε μόλις 10 λεπτά, οι μεγάλες διαδρομές γίνονται πιο άνετες, με σύντομες στάσεις για επαναφόρτιση.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/07/2026 - 16:06
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