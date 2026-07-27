ΠΑΣΟΚ για Ελλάδα 2.0 & Ταμείο Ανάκαμψης: Xαμένη ευκαιρία και για το διαδίκτυο και τη συνδεσιμότητα (video)

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει την καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών με τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα», δίνοντας σήμερα στη δημοσιότητα το 5ο σχετικό σποτ.

«1. Ξέρεις ότι το αρχικό Ελλάδα 2.0 προέβλεπε μέχρι το 2025 “εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών μήκους 1.370 km για τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και τη σύνδεση μεγάλων νησιών, όπως Λέσβου, Σύρου, Κρήτης, καθώς και νησιών μεσαίου μεγέθους (όπως Καρπάθου, Καλύμνου, Ικαρίας και Πάτμου)”;

Ξέρεις τι έγινε τελικά; Όλο το μέτρο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης».

«2. Ξέρεις ότι στο αρχικό “Ελλάδα 2.0” προβλεπόταν μέχρι το 2025 η “εγκατάσταση υποδομών 5G μήκους 1.918 km σε όλους τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους”; Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 160 – 180 εκατομμύρια ευρώ.

Ξέρεις τι έγινε τελικά; Όλο το μέτρο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης».

«3. Και, παρεμπιπτόντως, μήπως ξέρεις ότι το αρχικό Ελλάδα 2.0 προέβλεπε μέχρι το 2025 εγκατάσταση ηλεκτρονικών διοδίων στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους για δίκαιη χρέωση ανά χιλιόμετρο;

Ξέρεις τι έγινε τελικά; Και αυτό το μέτρο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης».

{https://www.youtube.com/watch?v=rJUDKsWSoaw}

Μετά το πρώτο σποτ για την κυβερνητική ανικανότητα στο πλαίσιο του ΤΑΑ αναφορικά με ζωτικά έργα άρδευσης και ύδρευσης, μετά το δεύτερο σποτ που αναδείκνυε μερικές μόνο από τις μεγάλες εκπτώσεις της κυβέρνησης σε θέματα πολιτικής προστασίας, μετά το τρίτο σποτ με τις απεντάξεις σε κρίσιμα έργα επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία, μετά το τέταρτο σποτ που αφορούσε σε ένα ζωτικότατο ζήτημα για την ανθεκτικότητας της χώρας και το εισόδημα κάθε ελληνικού νοικοκυριού και επιχείρησης, την αποθήκευση και το κόστος της ενέργειας, το πέμπτο σποτ του ΠΑΣΟΚ έρχεται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «να αναδείξει μερικές, ζοφερές, αλλά άγνωστες στον πολύ κόσμο πτυχές του Ελλάδα 2.0 στον τομέα του διαδικτύου, της συνδεσιμότητας και των ψηφιακών έργων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος:

Η πραγματικότητα είναι εξόχως προβληματική και τη ζούμε όλοι: παρά τα βήματα που έχουν γίνει και την τεχνολογική πρόοδο, το ελληνικό νοικοκυριό και η επιχείρηση εξακολουθούν να υποφέρουν από το ακριβό και αργό διαδίκτυο, ακριβό σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει. Εξακολουθούμε να πρωταγωνιστούμε στην Ε.Ε. σε κόστος πρόσβασης, εξακολουθούμε να υπολειπόμαστε του μέσου ευρωπαϊκού όρου σε ταχύτητες σύνδεσης. Την ίδια ώρα παραμένει το χάσμα σε επίπεδο περιφερειών ως προς την ταχύτητα στις σταθερές συνδέσεις.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χώρα, εδώ και χρόνια κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Ελλάδα 2.0 και σε αυτόν τον τομέα. Υπενθυμίζουμε πως πέρσι, έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου επιβεβαίωσε αυτό που ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επισημαίναμε με συνέπεια: ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί επαρκώς και αποτελεσματικά τα κρίσιμα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Όπως υπογράμμιζε τότε ο Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής «σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση 13/2025 του ΕΕΣ, η Ελλάδα περιλαμβάνεται ρητά μεταξύ των χωρών των οποίων τα ψηφιακά έργα παρουσιάζουν καθυστερήσεις, ορόσημα που δεν ανταποκρίνονται στο εύρος ή στην σημασία των έργων και αδυναμία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Πολλά από τα έργα ή τις μεταρρυθμίσεις που δηλώθηκαν ως ολοκληρωμένα καλύπτουν μόνο ενδιάμεσο στάδιο ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων δράσεων, ενώ αρκετά από τα τελικά ορόσημα θεωρήθηκαν αδύναμα ή ανεπαρκώς φιλόδοξα. Παρά τη χρηματοδότηση ύψους 7,7 δισ. ευρώ, η ευκαιρία για ουσιαστική αντιμετώπιση των ψηφιακών προκλήσεων δεν αξιοποιήθηκε ορθά».

Η αναλυτικότατη «Συγκριτική Μελέτη Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά» που εκπονήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και τον υπεύθυνο ΚΤΕ Ταμείου Ανάκαμψης του Κινήματος, Παύλο Γερουλάνο, βρίθει κυριολεκτικά λεπτομερειών για στόχους που μειώθηκαν και μέτρα που απεντάχθηκαν στον τομέα της ευρυζωνικότητας, της συνδεσιμότητας και της ψηφιακής μετάβασης, χωρίς να αποσιωπώνται τα μέτρα του Ελλάδα 2.0 στα οποία τηρήθηκε ο αρχικός τους στόχος. Διαβάστε αναλυτικά για παράδειγμα τα μέτρα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά όχι μόνο.

Στο σποτ επιλέξαμε να αναδείξουμε 3 κομβικής σημασίας μέτρα τόσο για τον έλληνα πολίτη και την ελληνική επιχείρηση, όσο ακόμα και για τα εθνικά μας ζητήματα. Μέτρα που και τα 3 απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η ελληνική κοινωνία πρέπει να ενημερωθεί για αυτό.

Συγκεκριμένα, από τη «Συγκριτική Μελέτη Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά»:

Μέτρο 16962 - Επένδυση: Υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών

Τι προβλεπόταν αρχικά (Ιούλιος 2021)

Το ορόσημο 89 του αρχικού σχεδίου “Ελλάδα 2.0” προέβλεπε μέχρι τα τέλη του 2025 την «εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών μήκους 1.370 km για τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και τη σύνδεση μεγάλων νησιών, όπως Λέσβου, Σύρου, Κρήτης, καθώς και νησιών μεσαίου μεγέθους (όπως Καρπάθου, Καλύμνου, Ικαρίας και Πάτμου)».

Τι προβλέπεται τώρα

Δεν προβλέπεται τίποτα. Το μέτρο έχει διαγραφεί από το “Ελλάδα 2.0”.

Συμπέρασμα: Απένταξη. Εντελώς εκτός αρχικού στόχου το σχέδιο στο συγκεκριμένο μέτρο.

Μέτρο 16834 - Επένδυση: Διάδρομοι 5G / Ανάπτυξη δικτύων 5G που παρέχουν κάλυψη όλων των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων που αποτελούν μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών

Τι προβλεπόταν αρχικά (Ιούλιος 2021)

Στο ορόσημο 91 του αρχικού σχεδίου “Ελλάδα 2.0” προβλεπόταν μέχρι τα τέλη του 2025 η «εγκατάσταση υποδομών 5G μήκους 1.918 km σε όλους τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους».

Τι προβλέπεται τώρα

Δεν προβλέπεται τίποτα. Το μέτρο έχει διαγραφεί από το “Ελλάδα 2.0”.

Συμπέρασμα: Απένταξη. Εντελώς εκτός στόχου το σχέδιο “Ελλάδα 2.0” στο συγκεκριμένο μέτρο.

Μέτρο 16950 - Επένδυση: Ηλεκτρονικά διόδια

Τι προβλεπόταν αρχικά (Ιούλιος 2021)

Σύμφωνα με το αρχικό κείμενο του “Ελλάδα 2.0” το συγκεκριμένο μέτρο αφορά «την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου, οικονομικού και φιλικού στους χρήστες διαλειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων στην Ελλάδα. Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα διαφορετικών επιλογών για αυτόματες ηλεκτρονικές πληρωμές, έναν δίκαιο και διαφανή μηχανισμό χρέωσης διοδίων, βελτιωμένη ροή οχημάτων και θέτει τα θεμέλια για ενισχυμένες υπηρεσίες και διαλειτουργικότητα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Η υλοποίηση της επένδυσης είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τι προβλέπεται τώρα

Δεν προβλέπεται τίποτα. Το συγκεκριμένο μέτρο έχει διαγραφεί από το “Ελλάδα 2.0”.

Συμπέρασμα: Απένταξη. Εντελώς εκτός αρχικού στόχου το “Ελλάδα 2.0” στο συγκεκριμένο μέτρο.