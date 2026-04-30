ΠΑΣΟΚ: Ζητά - και επίσημα- προανακριτική επιτροπή για Λιβανό-Αραμπατζή

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε επίσημα αίτημα για τη συγκρότηση Προανακριτικής (Προκαταρκτικής) Επιτροπής της Βουλής, με στόχο τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, σχετικά με υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το αίτημα, το οποίο φέρει τις υπογραφές του συνόλου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, κατατέθηκε στο προεδρείο της Βουλής το βράδυ της Πέμπτης. Στο εκτενές κείμενο που το συνοδεύει, συνολικής έκτασης περίπου 10.000 λέξεων, αναπτύσσεται αναλυτικά το νομικό σκεπτικό, βασισμένο, μεταξύ άλλων, στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Στην εισαγωγή του κειμένου επισημαίνεται ότι οι συνεχείς αποκαλύψεις των τελευταίων μηνών, σε συνδυασμό με τη διαβίβαση της πρώτης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον Ιούνιο του 2025, αλλά και τα στοιχεία που προέκυψαν από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, συνθέτουν μια εικόνα συστηματικών παρατυπιών. Όπως υποστηρίζεται, η επιλογή της κυβερνητικής πλειοψηφίας να προχωρήσει σε Εξεταστική Επιτροπή, αντί για Προκαταρκτική, είχε ως στόχο την αποφυγή ποινικής διερεύνησης.

Παράλληλα, στο κείμενο διατυπώνεται η θέση ότι κατά τη διάρκεια της επταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας διαμορφώθηκε και υλοποιήθηκε ένας μηχανισμός, ο οποίος, κατά το ΠΑΣΟΚ, οδήγησε σε εκτεταμένη και οργανωμένη εκτροπή στη διαχείριση αγροτικών ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για συστηματική αφαίρεση πόρων από παραγωγικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, με κατεύθυνση προς πρόσωπα που συνδέονται με το κυβερνών κόμμα.