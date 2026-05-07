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Κασιδιάρης: «Επιστρέφω με νέο κόμμα» – Προαναγγέλλει πολιτικό «comeback» από τη φυλακή
Πολιτική
14:26 - 07 Μάι 2026

Κασιδιάρης: «Επιστρέφω με νέο κόμμα» – Προαναγγέλλει πολιτικό «comeback» από τη φυλακή

Reporter.gr Newsroom
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Νέα πολιτική παρέμβαση μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποίησε ο καταδικασμένος για την Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης, προαναγγέλλοντας την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική σκηνή μετά την αποφυλάκισή του και κάνοντας λόγο για δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Αφορμή αποτέλεσε η παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Μαύρη Βίβλος του Πολιτικού Συστήματος», από την οποία ανάρτησε στιγμιότυπα και βίντεο, υποστηρίζοντας ότι στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» χιλιάδες πολίτες.

Στην ανάρτησή του, ο καταδικασμένος πρώην βουλευτής ανέφερε ότι «στις ηλικίες 17-35 είμαστε ήδη πρώτη δύναμη», επιχειρώντας να αναδείξει τη δυναμική που διατηρεί στο νεότερο ηλικιακά ακροατήριο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους ζητώντας ουσιαστικά στήριξη για μια νέα πολιτική προσπάθεια μετά την αποφυλάκισή του. Όπως είπε, ρώτησε το κοινό αν επιθυμεί την επιστροφή του στην πολιτική «με ένα νέο ισχυρό κόμμα που θα κάνει τη διαφορά στη Βουλή», με το ακροατήριο να ανταποκρίνεται θετικά.

Ο ίδιος δήλωσε ακόμη πως σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στην πολιτική ζωή της χώρας μόλις αποφυλακιστεί, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «μόλις πατήσω, μόνο το ένα πόδι, έξω από τη φυλακή θα είναι να επανέλθω στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας».

Η νέα αυτή παρέμβαση έρχεται ενώ ο Ηλίας Κασιδιάρης εξακολουθεί να εκτίει ποινή κάθειρξης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τη Δικαιοσύνη ως εγκληματική οργάνωση.

{https://x.com/IliasKasidiaris/status/2052318075844706681}

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