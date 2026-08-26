Κασιδιάρης: Επιστρέφει στην πολιτική σκηνή μετά την αποφυλάκισή του;

Ο πρώην Βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται εντός του Σεπτεμβρίου, έχοντας εκτίσει πλήρως την ποινή του, και ο ίδιος επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο στο πολιτικό τοπίο, πιθανότατα μέσω ενός νέου κόμματος. Εξάλλου, και από τη φυλακή ο Κασιδιάρης επιδίωκε να διατηρήσει το πολιτικό του δίκτυο.

Νομικά υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα εμπόδια. Μέχρι στιγμής έχει «κοπεί» – χαρακτηριστικά στις εκλογές του Μαΐου του 2023 – από τον Άρειο Πάγο. Σήμερα, νομικό εμπόδιο στα σχέδιά του αποτελεί η τροπολογία Βορίδη, σύμφωνα με την οποία πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν μπορεί να εισέλθει ως αρχηγός υποψήφιου πολιτικού σχηματισμού. Αυτό, όμως, που υποστηρίζουν νομικοί κύκλοι είναι ότι ο ίδιος μπορεί να είναι υποψήφιος. Αυτό που δεν επιτρέπει ο Άρειος Πάγος είναι να είναι πρόεδρος, γραμματέας ή εκείνος που κινεί τα νήματα πίσω από τον μηχανισμό ενός κόμματος.

Παρατηρητές θεωρούν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο αδελφός του ως «Δούρειος Ίππος», ωστόσο η απόφαση για την κάθοδο του εκάστοτε σχηματισμού θα κριθεί και πάλι από τον Άρειο Πάγο.

Υπάρχει, ωστόσο, και η πιθανότητα ο Κασιδιάρης να βρεθεί σε κάποιον ήδη υπάρχοντα πολιτικό σχηματισμό ως υποψήφιος, προκειμένου να παρακαμφθούν τυχόν ενστάσεις από τη Δικαιοσύνη.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του Κασιδιάρη στο πολιτικό τοπίο θα ανακατέψει την τράπουλα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

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