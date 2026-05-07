ΠΑΣΟΚ: Επιστροφή στον ιδρυματισμό οι προτάσεις Αυτιά για χωριά ΑμεΑ

Με σκληρή ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει ως αντίθετες στη Σύμβαση του ΟΗΕ και στο σύγχρονο πλαίσιο δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία τις προτάσεις του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργο Αυτιά, για δημιουργία και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση «χωριών ΑμεΑ», κάνοντας λόγο για επικίνδυνη επιστροφή σε λογικές ιδρυματοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Κοινή δήλωση Πέτρου Παππά, Τομεάρχη ΑμεΑ και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και Βασίλη Κουλούρη, Γραμματέα Δικτύου Ατόμων με αναπηρία, χρόνιες, σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους

«Άγνοια της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρία και της ελληνικής νομοθεσίας αποδεικνύουν οι προτάσεις του ευρωβουλευτή της ΝΔ, κ. Γ. Αυτιά, για δημιουργία και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση «υποδειγματικών πρότζεκτ χωριών ΑμεΑ».

Τα Άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους δεν αγωνίζονται για δημιουργία κλειστών δομών, ούτε για την ιδρυματοποίησή τους. Δεν αγωνίζονται για ιδιωτικά πρότζεκτ επιδοτούμενα από την ΕΕ, ούτε για την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών δομών.

Αγωνίζονται για το ακριβώς αντίθετο. Για την ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα , την αξιοπρεπή διαβίωση, την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή , τον σεβασμό στη βούληση και τις επιθυμίες κάθε ατόμου και την αποφυγή κάθε μορφής ιδρυματισμού, ανεξαρτήτως μορφής, μεγέθους ή ονομασίας. Για ένα κοινωνικό κράτος που σέβεται όλους και ενισχύει την κοινωνική συνοχή .

Αντί ο ευρωβουλευτής να προτείνει την επιστροφή στον ιδρυματισμό – και μάλιστα όλης της οικογένειας του Ατόμου με αναπηρία!-, αντί να ασχολείται με «πρότζεκτ» που τους εξορίζουν από την Κοινότητα , ας μελετήσει τις Διεθνείς Συνθήκες και τις ολοκληρωμένες προτάσεις του αναπηρικού κινήματος .

Και ας πιέσει την ελληνική Κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τις ΣΥΔ, να εφαρμοστεί καθολικά ο θεσμός του προσωπικού Βοηθού, να στηριχθούν οικονομικά οι οικογένειες που ματώνουν καθημερινά, ας πιέσει για τη διόρθωση των αδικιών που επέφερε ο νόμος Κατρούγκαλου – Βρούτση στις συντάξεις αναπηρίας.

Και πολλά ακόμη μπορεί να κάνει ο κ. ευρωβουλευτής. Όχι όμως στην κατεύθυνση δημιουργίας Σπιναλόγκας. Έχουν τελειώσει αυτά.

Ας ξεκινήσει ωστόσο, από την απόσυρση των προτάσεων του.

Γιατί είναι απαράδεκτες …»