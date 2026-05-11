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Σόου Ηλιόπουλου στα μπουζούκια για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ
Ανεμοδείκτης
11:46 - 11 Μάι 2026

Σόου Ηλιόπουλου στα μπουζούκια για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ

Reporter.gr Newsroom
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Στα μπουζούκια κορυφώθηκε, όπως συνηθίζεται, το γλέντι της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας στο ποδόσφαιρο.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος, γνωστός για το ταπεραμέντο του, εκτός από ραλίστας και πρώτος στα συνθήματα ανέδειξε και τις φωνητικές του ικανότητες.

Αυτό ήταν το πρώτο πρωτάθλημα του Ηλιόπουλο, στη δεύτερη μόλις χρονιά του στο τιμόνι της ΑΕΚ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-difjihutddm9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Ηλιόπουλος αποθεώθηκε από οπαδούς της ομάδας και πήρε το μικρόφωνο για να τραγουδήσει το «Αγάπα με», του Γιάννη Πουλόπουλου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-difjizi0y2xl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στη συνέχεια τραγούδησε επίσης Καζαντζίδη και Ρέμο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-difjjwof9t6h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, τόνισε πως το πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο στον ξεριζωμένο λαό και στη νεολαία:

“Σήμερα μοιράσαμε σε 25 χιλιάδες φιλάθλους της ΑΕΚ τέσσερις λέξεις για ενθύμιο: Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Αυτό ακριβώς έγινε σήμερα, αυτό απέδειξε η ΑΕΚ σε όλη της την πορεία. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον ξεριζωμό ενός λαού από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη.

Καταφέραμε και ξεριζώσαμε το ελληνικό παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, τα κυκλώματα και τα συστήματα, όλη τη βρωμιά, με το ευ αγωνίζεσθαι. Κάτι που πέρσι γελούσαν, κορόιδευαν, αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Αυτό είναι το πρωτάθλημα το μάγκικο, χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα, χωρίς διαδικασίες κάτω από το τραπέζι αφιερωμένο σε όλη τη νεολαία για μια καινούρια εποχή στον ελληνικό αθλητισμό.

Τα νέα παιδιά έξω από βρωμιές και λάσπες. Αφιερωμένο στον ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη και στα νέα παιδιά, που έχουν ανάγκη τον αθλητισμό για να μπορούν να οραματιστούν, να διεκδικούν, να δουν κατάματα τη νέα μέρα έξω από όλα αυτά τα συστήματα.

Και εσείς οι δημοσιογράφοι να προάγετε τον αθλητισμό και όχι τα κουτσομπολιά και τα αποκάτω και τις βρωμιές. Να είστε καθαροί, να λέτε το δίκαιο ώστε να μπορέσει αυτή η χώρα να πάει μπροστά, αλλιώς δεν θα πάμε μπροστά.

Σήμερα αποδείξαμε ότι η νεολαία μπορεί να ονειρεύεται, να έχει στόχους, να διεκδικεί με το νοητό σπαθί της. Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω η νεολαία, ζήτω όλοι οι οπαδοί που αγαπούν το ευ αγωνίζεσθε, ανεξαρτήτου ομάδας. Όλοι στη νέα προσπάθεια, στη νέα σελίδα που ανοίξαμε”.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dif9wo71oqox?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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