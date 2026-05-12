Ανδρουλάκης: Δεσμεύομαι να ελέγξω και το τελευταίο ευρώ της εποχής Μητσοτάκη

Με αιχμές κατά της κυβέρνησης για τη στεγαστική κρίση, τα υπερκέρδη των τραπεζών και την κατάσταση του κράτους δικαίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε σε σειρά Podcast το πολιτικό στίγμα του κόμματός του, αποκλείοντας εκ νέου το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και επιμένοντας στην ανάγκη «πολιτικής αλλαγής» με προοδευτικό πρόσημο.

Αναλυτικά, στο podcast «Rosa Talks» o Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στο ζήτημα της στέγασης, στον απόηχο του φιάσκου του προγράμματος «Σπίτι Μου ΙΙ», επικρίνοντας την κυβέρνηση πως «είναι ανοργάνωτη και δεν κατανοεί ότι το πρόβλημα της αγοράς είναι η μειωμένη προσφορά, καθώς δεν υπάρχουν σπίτια».

Έκανε εκτενή αναφορά στη στεγαστική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κοινωνικές κατοικίες, παροχή κινήτρων για τα κλειστά σπίτια και παρεμβάσεις στις ζώνες πίεσης. Καταλόγισε έλλειψη ενδιαφέροντος στη Νέα Δημοκρατία, καθώς «όταν θέλουμε να μιλάμε για κοινωνική δικαιοσύνη, αυτά τα θέματα δεν είναι επιμέρους, αλλά κεντρικά. Για αυτό, ζητώ από την ελληνική νεολαία να μας εμπιστευθεί, καθώς εμείς θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε ζωτικά θέματα που αφορούν και στο παρόν και στο μέλλον τους».

Ως προς την πρόταση για πιλοτικό πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για συγκεκριμένο μοτίβο χλεύης σε βάρος του ΠΑΣΟΚ μετά από κάθε καινοτόμα πρόταση, και κάλεσε τα κυβερνητικά στελέχη «να δουν τους συντελεστές αντίστοιχων προγραμμάτων που έχουν εφαρμοστεί και διατηρηθεί σε άλλα ευρωπαϊκά, κράτη και να αφήσουν τους χλευασμούς, διότι δεν χλευάζουν το ΠΑΣΟΚ, αλλά τους νέους και τα προβλήματά τους».

Περιγράφοντας την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «οι μισθοί μας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ, ενώ τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων είναι τρίτα από την κορυφή. Είμαστε η μόνη χώρα με αυτήν την ασυμμετρία. Η λύση είναι να οραματιστούμε ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο δεν θα αφήνει κανέναν Έλληνα χωρίς ισχυρή δημόσια παιδεία και δημόσια υγεία. Εάν σε αυτά αθροίσουμε τον πυλώνα του προγράμματος κοινωνικών κατοικιών, έχουμε τρία μεγάλα στοιχήματα για την Ελλάδα του αύριο, που αφορούν στον πυρήνα της κοινωνικής δικαιοσύνης».

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στα υπερκέρδη των τραπεζών:

«Οι τράπεζες είχαν πέρυσι κέρδη 4,6 δισ. ευρώ, θα δώσουν μερίσματα 3,8 δισ., με φόρο μόλις 5%. Επί ΠΑΣΟΚ ο φόρος ήταν 15%, ο κ. Τσίπρας τον πήγε στο 10%, ο κ. Μητσοτάκης τον πήγε στο 5%. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αποκτήσουν έναν άλλον χαρακτήρα οι τράπεζες. Δεν μπορεί να παίρνω πρωτοβουλίες για φορολόγησή τους στα 4,6 δισ. για να πάρει 370 εκατ. το κράτος, και να ακούω τον κ. Μητσοτάκη να λέει “ό,τι δώσουν οικειοθελώς” και τον κ. Τσίπρα να μιλά για μία πατριωτική εισφορά. Όχι, πρέπει να υπάρχει κανονικός φόρος. Είμαστε κανονικό κράτος. Και στα κανονικά κράτη τα υπερκέρδη πρέπει να πληρώνουν φόρους. Όπως, επίσης, χρειαζόμαστε επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, στο software, στις νέες τεχνολογίες, σε τουρισμό προστιθέμενης αξίας και όχι μόνο στο real estate. Για να ανοίξουν πολλές καλές θέσεις εργασίας για να έχουν καλούς μισθούς οι Έλληνες. Αλλιώς τα πράγματα θα είναι σε μία απόλυτη στασιμότητα».

«Η απόφαση για μη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία δεν πάρθηκε για το θεαθήναι», ξεκαθάρισε ο κ. Ανδρουλάκης ερχόμενος στα πολιτικά διακυβεύματα και εκτιμώντας ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι προφανές ότι δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ αντίπαλο. Δεν θέλει απέναντί της ένα κόμμα ανανεωμένο με πρόγραμμα, με στελέχη που μπορούν να κυβερνήσουν και που μπορεί να πάρει ένα κομμάτι του ακροατηρίου της. Θέλει ένα κόμμα που να μπορεί να τη βγάλει από τη δύσκολη θέση και να τη συσπειρώσει. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε».

Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ «δίνει αγώνα για την πολιτική αλλαγή με καθαρό λόγο και θεσμική συνέπεια» και τόνισε: «Δεν έχω δέσμευση από κανέναν ολιγάρχη. Και φαίνεται από τα δελτία ειδήσεων, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και τις ιστοσελίδες. Κάποιους άλλους τους έχουν περί πολλού κάποιοι ισχυροί της χώρας. Άρα, δεσμεύομαι ως πολιτικός με αυτονομία να ελέγξω και το τελευταίο ευρώ της εποχής Μητσοτάκη, για να τελειώσει η ατιμωρησία και κάποιοι να πληρώσουν, για να μην κάνουν τα ίδια παιχνίδια και οι επόμενοι».

Όσον αφορά στο κράτος δικαίου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε ως «πυρήνα της εξαθλίωσης και της διαφθοράς να έχουμε έναν Πρωθυπουργό που νομίζει ότι το κράτος του ανήκει, άρα ότι μπορεί να βάζει εμπόδια στη δικαιοσύνη, να καλύπτει παράνομες παρακολουθήσεις και να χρησιμοποιεί εις βάρος αντιπάλων, υπουργών και αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων, «όπλα» που χρησιμοποίησε το Ισραήλ κατά του ισλαμικού κράτους. Και διερωτώμαι. Δεν ενδιαφέρει έναν Έλληνα δημοκράτη και πατριώτη πού είναι το προϊόν υποκλοπής των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας; Δεν είναι, λοιπόν, προσωπικό θέμα. Πρέπει κάποιοι να πληρώσουν. Διότι, η ατιμωρησία γιγαντώνει τη διαφθορά».

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως «όσο πάμε προς τις εκλογές, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα αποζητήσουν την επόμενη κυβέρνηση και άρα δεν θα πάνε σε μία χαμένη ψήφο διαμαρτυρίας. Εάν κυριαρχήσει η λογική της πολιτικής αλλαγής και όχι της αποχής, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και να δημιουργήσει τις συνθήκες μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Οι συνεργασίες, αν προκύψουν από τη λαϊκή ετυμηγορία, θα γίνουν βάσει του προγράμματός μας. Δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε θέματα που αφορούν στη στέγαση, στην υγεία, στη φορολόγηση, στους θεσμούς. Αν σε αυτά υπάρχουν δυνάμεις που συμφωνούν μαζί μας, θα διευκολύνουμε την κατάσταση και θα υπάρχει ένα μέτωπο απέναντι σε αυτό που ζούμε σήμερα».

Μπορεί να ακούσετε τη συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη εδώ