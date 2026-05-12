Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Υπουργική Συνάντηση της «Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων» που πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα, τονίζοντας ότι το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της ελληνικής διπλωματικής ατζέντας το τελευταίο διάστημα.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επισήμανε ότι η ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί στρατηγικής σημασίας στόχο όχι μόνο για τους ίδιους τους λαούς της περιοχής, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη, η οποία, όπως τόνισε, καλείται να καταστεί μεγαλύτερη, ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια κουβαλούν μια δύσκολη ιστορική παρακαταθήκη, με εθνικισμούς, πολεμικές συγκρούσεις και εντάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την ευρωπαϊκή τους πορεία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ένταξης πρέπει να προχωρήσει με πλήρη σεβασμό στα κριτήρια που θέτει το ευρωπαϊκό δίκαιο, δίνοντας έμφαση στην τήρηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Ελλάδας, τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας επιτάχυνσης της ενταξιακής διαδικασίας, υπενθυμίζοντας ότι ήδη έχει υπογραφεί η Διακήρυξη των Δελφών. Όπως είπε, η Ελλάδα, ως η παλαιότερη χώρα της περιοχής που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως άμεσος γείτονας των Δυτικών Βαλκανίων, έχει ιδιαίτερη ευθύνη να διαδραματίσει ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στις σχετικές διεργασίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει, μέσα στις δύσκολες διεθνείς συνθήκες, να εξελιχθεί σε μια πραγματική ένωση όλων των ευρωπαϊκών λαών, με τα Δυτικά Βαλκάνια να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της προοπτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει νέες πρωτοβουλίες για την προώθηση της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της περιοχής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επισκέψεις του ίδιου στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και η διοργάνωση στην Ελλάδα της επόμενης συνάντησης της «Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων».

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τους επόμενους μήνες ιδιαίτερα κρίσιμους, ενόψει και της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Όπως ανέφερε, η Αθήνα θεωρεί ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις ενταξιακές διαδικασίες, με στόχο, μετά από 13 χρόνια, να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη του πρώτου κράτους των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.