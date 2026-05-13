Γερουλάνος: Επίθεση στη ΝΔ για «πολιτικό gaslighting» και Συνταγματική Aναθεώρηση «βιτρίνα»

«Η ΝΔ δεν παρουσίασε προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης. Έγραψαν το πιο ανήθικο κείμενο προσπάθειας πολιτικού gaslighting στην ιστορία της χώρας. Πάνε να μας βγάλουν όλους τρελούς», είπε στην αρχή της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος.

Αφορμή για την παρατήρησή του υπήρξε πρόταση της ΝΔ στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης για «συνταγματική κατοχύρωση των αρχών της καλής νομοθέτησης», την ώρα που φέρνουν ακόμα ένα πολυνομοσχέδιο – «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που παραβιάζει κάθε έννοια καλής νομοθέτησης· πράγμα που κατά την κρίση του έχει ήδη συμβεί πολλές ακόμη φορές τα τελευταία 7 χρόνια.

«Ακούγεται βαρύ, αλλά θα το στηρίξω. Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης κακοποιούν κάθε έννοια της Δημοκρατίας», είπε ο κ. Γερουλάνος και συμπλήρωσε: «Για να μη λέω ανακρίβειες συμβουλεύτηκα ορισμούς: “Το gaslighting είναι μια μορφή επίμονης ψυχολογικής χειραγώγησης και συναισθηματικής κακοποίησης όπου ο δράστης κάνει κάποιον να αμφισβητήσει τη δική του μνήμη, αντίληψη ή λογική”. Σας θυμίζει κάτι κυρίες και κύριοι της ΝΔ; Και ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί;

1. “Ο κακοποιητής αρνείται ότι συνέβησαν γεγονότα ή ότι είπε ή έκανε κάτι, παρά τις αποδείξεις”. ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. “Απορρίπτει βάσιμες ανησυχίες ως «πολύ ευαίσθητες», «δραματικές» ή «υπερβολικές αντιδράσεις»”. Τέμπη.

3. “Αρνείται να ακούσει, αμφισβητώντας τις σκέψεις του θύματος ή αλλάζοντας θέμα”. Υποκλοπές.

4. “Αρνείται να συμμετάσχει σε συζήτηση ή προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει το θύμα”. Εξεταστικές!

Και 5. “Προβάλλει τη δική του τοξική συμπεριφορά στο θύμα, ισχυριζόμενος ότι το θύμα είναι αυτό που ψεύδεται ή τρελαίνεται”. Συμπεριφορά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στα κανάλια!

Και συνέχισε αναλύοντας το πολιτικό gaslighting της ΝΔ στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης: «Οι προτάσεις τους για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, είναι η μεγαλύτερη προσπάθεια επικοινωνιακής εξαπάτησης του Έλληνα πολίτη. Και τελικά κακοποίησης κάθε έννοιας Δημοκρατίας. Διότι προτείνει στα λόγια, τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που κάνει με πράξεις.

Δεν του κάνει το άρθρο για τη μονιμότητα και προτείνει συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης. Δηλαδή, για να καταλάβω, χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για να βάλεις τον σωστό σταθμάρχη στα Τέμπη;

Προτείνει μεγαλύτερη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δηλαδή, χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για να κρατήσει την κυρία Σακελλαροπούλου μια ακόμα θητεία;

Προτείνει αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Δηλαδή, χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για να πάει τους Υπουργούς του σε προανακριτικές;

Θέλει λέει, να θωρακίσει τον ρόλο του βουλευτή στο άρθρο 60. Δηλαδή, θέλει αναθεώρηση του Συντάγματος για να μην εξευτελίζει τους βουλευτές του στέλνοντας τους σπίτι τους να ψηφίσουν με επιστολική, για να ελέγχει την ψήφο τους;

Θέλει συνταγματική κατοχύρωση της κρατικής μέριμνας για προσιτή στέγη, αλλά επτά χρόνια κάνει τα πάντα για να κάνει τη στέγη απρόσιτη.

Θέλει λειτουργικό ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού, αλλά ανακυκλώνει στις κυβερνήσεις του τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα που έχουν απαξιωθεί.

Μιλάει για «κρατική μέριμνα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα». Δηλαδή θέλει συνταγματική αναθεώρηση για να στηρίξεις την γεωργία και να μην απαξιώνεις τον πρωτογενή τομέα με φραπέδες και χασάπηδες;

Μιλάει για «αποκεντρωτικό σύστημα». Ποιος; Ο άνθρωπος που την πρώτη μέρα, συγκέντρωσε όλη την εξουσία (συμπεριλαμβανομένης της ΕΥΠ) στο Μαξίμου.

Και μιλάει για «συνταγματική κατοχύρωση αρχών καλής νομοθέτησης». Δηλαδή, χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση στην Ελλάδα για να σταματήσει τον κ. Πιερρακάκη από το να φέρει ένα τέτοιο νομοσχέδιο κουρελού σαν αυτό που έχουμε μπροστά μας; Ή κάτι μου διαφεύγει ή δεν ντρέπεστε καθόλου. Χρειάζεται να αλλάξετε το Σύνταγμα για να συμπεριφερθείτε εσείς διαφορετικά; Μας κοροϊδεύετε;».

Στη συνέχεια, ο Παύλος Γερουλάνος μιλώντας για άρθρα του νομοσχεδίου υπογράμμισε: «Τι γελοιότητες κάνετε με την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης; Τη νομοθετείτε το 2022. Την εντάσσετε σε έργο του Ταμείου Ανάκαμψης το 2023. Κάνετε ορόσημο στο Ταμείο Ανάκαμψης το πληροφοριακό της σύστημα το 2025. Και την καταργείτε το 2026. Είστε σοβαροί; Και να υποθέσω ότι χρειάζεται Συνταγματική αναθεώρηση για να συμπεριφερθείτε ανθρώπινα στους υπαλλήλους της ΕΥΔΑΠ; Μιλάμε για περίπου 650 εργαζόμενους. Σε πολλές περιπτώσεις με πάνω από 15 χρόνια προϋπηρεσίας. Ανθρώπους που κράτησαν την επιχείρηση όρθια. Που εκπαιδεύτηκαν. Που απέκτησαν τεχνογνωσία. Που καλύπτουν διαρκείς λειτουργικές ανάγκες. Και όμως σήμερα αντιμετωπίζονται σαν να μην υπάρχουν. Χωρίς καμία ουσιαστική μέριμνα. Χωρίς αναγνώριση της εμπειρίας τους».

Ο Παύλος Γερουλάνος ολοκλήρωσε λέγοντας: «Αυτό που χρειάζεται άμεσα αναθεώρηση είναι η αντίληψη της σημερινής Νέας Δημοκρατίας περί Δημοκρατίας. Διότι με τη σημερινή της αντίληψη η Δημοκρατία δεν είναι ένα πολίτευμα που χαίρει σεβασμού, υπεράσπισης και αγώνων. Αλλά ένα αναγκαίο κακό. Που χαίρει αποφυγής, κάνοντας μία άθλια πράξη και ισορροπώντας την με παχιά λόγια. Αυτό που σήμερα χρειάζεται η χώρα μας δεν είναι Συνταγματική Αναθεώρηση μονάχα. Αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική αλλαγή και χαλινάρι σε κάθε είδους εξουσία. Και αυτήν την ανάγκη πληρούν οι προτάσεις του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος».