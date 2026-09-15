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ΥΠΕΞ: Η Δημοκρατία κατευθυντήρια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
Πολιτική
16:56 - 15 Σεπ 2026

ΥΠΕΞ: Η Δημοκρατία κατευθυντήρια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

Reporter.gr Newsroom
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Τη σταθερή δέσμευση της Ελλάδας στην προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, των θεσμών και του κράτους δικαίου επαναβεβαιώνει το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας.

Σε σχετικό μήνυμά του, το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η Δημοκρατία αποτελεί βασική κατευθυντήρια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και σημείο αναφοράς για την παρουσία και τη δράση της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι δημοκρατικές αρχές συνεχίζουν να βρίσκονται στον πυρήνα της πολυμερούς δράσης της Ελλάδας, καθώς και της συμβολής της στις διεθνείς προσπάθειες για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας.

"Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας, η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την ακλόνητη προσήλωσή της στην υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών και θεσμών, καθώς και του κράτους δικαίου", αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών.

{https://x.com/GreeceMFA/status/2099849670797283528}

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