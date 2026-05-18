«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Μετά τη δημοσίευση του trailer την προηγούμενη εβδομάδα, ο Παύλος Γερουλάνος παρουσιάζει σήμερα ένα βίντεο με τη μορφή ενός μίνι ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Ελλάδα που αντιστέκεται», ένα οδοιπορικό διάρκειας 11 λεπτών από τη Νέα Βύσσα, την Ορεστιάδα, το Διδυμότειχο, τα Λάβαρα και το Σουφλί.

Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση από τα συνηθισμένα πολιτικά βίντεο και τις τυπικές καταγραφές περιοδειών. Με τη μορφή ενός ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, το βίντεο επιχειρεί να δώσει χώρο στις φωνές των ανθρώπων του Έβρου και να ανοίξει ξανά τη συζήτηση για το μέλλον της ελληνικής περιφέρειας.

Μέσα από συναντήσεις με κατοίκους, επαγγελματίες, νέους ανθρώπους και οικογένειες της περιοχής, αναδεικνύεται η καθημερινότητα ενός τόπου που επιμένει να δημιουργεί και να κρατά ζωντανή την τοπική κοινωνία, παρά τις δυσκολίες και την αίσθηση εγκατάλειψης που συχνά βιώνουν οι άνθρωποί του.

Το ντοκιμαντέρ φωτίζει τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η περιφέρεια όπως το δημογραφικό, την ερήμωση χωριών, τη φυγή των νέων ανθρώπων και την ανάγκη ουσιαστικής περιφερειακής ανάπτυξης για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ενός τόπου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της χώρας.

Όπως σημειώνει ο Παύλος Γερουλάνος:

«Ο Έβρος δεν είναι μόνο το ακριτικό σύνορο της Ελλάδας. Είναι ο καθρέφτης όσων συμβαίνουν σήμερα σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια και πρέπει να αλλάξουμε για να της δώσουμε, και να δώσουμε στους ανθρώπους της, ξανά πνοή».

Το βίντεο-ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Παύλου Γερουλάνου.

