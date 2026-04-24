Μαρία ή Λάουρα; Το δίλημμα Τσίπρα για το νέο κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας ρωτήθηκε στους Δελφούς για το ποιο θα είναι το όνομα του νέου κόμματος που ετοιμάζει αλλά φυσικά δεν το αποκάλυψε. Έκανε, όμως, δύο απόπειρες για χιουμοριστικές ντρίμπλες ώστε να αποφύγει να απαντήσει.

Στη σχετική ερώτηση που δέχθηκε από τη Μαρία Νικόλτσιου στους Δελφούς, ο Τσίπρας είπε πως επειδή η συνέντευξη ήταν πολύ καλή σκέφτηκε να πει το κόμμα «Μαρία».

Θα μπορούσε βέβαια αυτή η αναφορά να είναι και ένα... καρφί για το προσωποπαγές κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που επίσης βρίσκεται στα σκαριά.

Βγαίνοντας από την αίθουσα της συνέντευξης, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως έκανε και δεύτερες σκέψεις, έτσι έριξε στο τραπέζι άλλη μία ιδέα για το νέο κόμμα."Ίσως είναι καλύτερο να το πω Λάουρα", είπε χαμογελώντας.

Και η αλήθεια είναι πως η Ευρωπαία Εισαγγελέας ήταν η μεγάλη "σταρ" του Φόρουμ των Δελφών. Μέχρι και ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν εκεί για να την ακούσει...