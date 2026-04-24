Μαρία ή Λάουρα; Το δίλημμα Τσίπρα για το νέο κόμμα

Στη σχετική ερώτηση που δέχθηκε από τη Μαρία Νικόλτσιου στους Δελφούς, ο Τσίπρας είπε πως επειδή η συνέντευξη ήταν πολύ καλή σκέφτηκε να πει το κόμμα «Μαρία».
Θα μπορούσε βέβαια αυτή η αναφορά να είναι και ένα... καρφί για το προσωποπαγές κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που επίσης βρίσκεται στα σκαριά.
Βγαίνοντας από την αίθουσα της συνέντευξης, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως έκανε και δεύτερες σκέψεις, έτσι έριξε στο τραπέζι άλλη μία ιδέα για το νέο κόμμα."Ίσως είναι καλύτερο να το πω Λάουρα", είπε χαμογελώντας.
Και η αλήθεια είναι πως η Ευρωπαία Εισαγγελέας ήταν η μεγάλη "σταρ" του Φόρουμ των Δελφών. Μέχρι και ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν εκεί για να την ακούσει...