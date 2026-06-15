ΕΛΑΣ για σκάνδαλο υποκλοπών: Ελληνικό Γουότεργκεϊτ με υπογραφή Μητσοτάκη

Στο σκάνδαλο των υποκλοπών αναφέρεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μέσω ανακοίνωσής της. Με φόντο την Ένορκη Διοικητική Εξέταση στο Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την εξαγωγή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων Predator από τη χώρα μας σε τρίτες χώρες, σημειώνει ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που «εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον κο Μητσοτάκη προσωπικά».

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση της η ΕΛ.Α.Σ.: «Η χθεσινή αποκάλυψη της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης στο ΥΠΕΞ σχετικά με την εξαγωγή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων Predator από τη χώρα μας σε τρίτες χώρες, εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον κο Μητσοτάκη προσωπικά».

Και συνεχίζει: «Το κυβερνητικό αφήγημα εδώ και τέσσερα σχεδόν χρόνια είναι πως το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά μια ιδιωτική υπόθεση με την οποία η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση. Τα δεδομένα όμως το καταρρίπτουν πλήρως. Ο Ταλ Ντίλιαν δηλώνει όπου σταθεί ότι έχει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ήταν η ελληνική κυβέρνηση αυτή που το προμηθεύτηκε.

Ο δικηγόρος που συμμετείχε στην πρόσφατη δίκη, Ζαχαρίας Κεσσές, αποκαλύπτει ότι στο πόρισμα της ΕΔΕ για την άδεια εξαγωγής του Predator υπάρχει ρητή αναφορά σε πιστοποιητικά που χορήγησε η ελληνική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου και του ''Πιστοποιητικού Κυβερνητικού Χρήστη''.

Και ακόμη χειρότερα, ο άνθρωπος που προχώρησε στη σχετική άδεια εξαγωγής ήταν τότε γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών και τώρα Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς ποτέ να κληθεί να καταθέσει».

«Όλα τα παραπάνω δεν αφήνουν πλέον καμία αμφιβολία ότι το επιτελικό κράτος του Μεγάρου Μαξίμου ήταν αυτό που προμηθεύτηκε το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator για να παρακολουθεί υπουργούς, ανώτατους αξιωματικούς, δικαστικούς, δημοσιογράφους.

Το ελληνικό Γουότεργκεϊτ έχει πια, και με τη βούλα επίσημων κρατικών εγγράφων, υπογραφή: αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.

Και είναι γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι αυτοί που το διέπραξαν, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους», καταλήγει στην ανκοίνωση της η ΕΛ.Α.Σ.