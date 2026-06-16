Τσουκαλάς για ΝΔ: Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, βρίσκεις ένα σκάνδαλο

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για ανάγκη πολιτικής αλλαγής λόγω ακρίβειας, χαμηλής παραγωγικότητας και σκανδάλων. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις προτάσεις του κόμματος για την οικονομία, ζητώντας μείωση των έμμεσων φόρων και ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, καθώς η χώρα «δεν αντέχει άλλη τετραετία πληθωρισμού πολύ μεγαλύτερου από την υπόλοιπη Ευρώπη, καρτέλ, ολιγοπωλιακών πρακτικών, χαμηλής αγοραστικής δύναμης, χαμηλής παραγωγικότητας και διαφθοράς παντού. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις -πολεοδομίες, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές- υπάρχει ένα σκάνδαλο με την ανοχή αυτής της κυβέρνησης».

Στάθηκε ιδιαίτερα στην εκτίμηση του ΣΕΒ ότι «η παραγωγικότητα της οικονομίας βρίσκεται στο 56%», καθώς «η χαμηλή παραγωγικότητα της οικονομίας υπονομεύει τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας, καθώς είμαστε μια χώρα που δεν παράγει, δεν ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες, και δεν στηρίζει τον πρωτογενή τομέα όπως θα έπρεπε».

Απάντησε στο αφήγημα της κυβέρνησης για δήθεν ακοστολόγητα μέτρα του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας:

«Η κυβέρνηση που μας κατηγορεί για κάτι τέτοιο είναι η ίδια η κυβέρνηση των 12,5 δισ. απευθείας αναθέσεων, των 8,5 δισ. διαγωνισμών με έναν μόνο μειοδότη και του 1,5 δισ. που έχει πάει σε ιδιωτικές εταιρείες για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αυτή η κυβέρνηση της απόλυτης σπατάλης χωρίς κανόνες και διαφάνεια, η κυβέρνηση των σκανδάλων, εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ επειδή πρότεινε ένα μέτρο;».

Υπενθύμισε, δε, ότι «ο κ. Κυρανάκης, που ήταν ο πρώτος που κατηγόρησε το μέτρο, είναι ο Υπουργός που έλεγε να μειώνεται το κόμιστρο στο ταξί για όσους είναι υπό την επήρεια αλκοόλ από τα χρήματα των φορολογουμένων. Θεωρεί κανείς ότι είναι πιο σημαντικό λεφτά φορολογούμενων να πάνε στη μεταφορά εκείνων που πίνουν αλκοόλ από ό,τι στους νέους μας;».

Ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για «αύξηση παραγωγικότητας, με υψηλότερους μισθούς, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και επενδύσεων στην καινοτομία», καθώς «με 1.100 ευρώ καθαρά, δεν βγάζει κανείς το μήνα εύκολα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη μείωσης των έμμεσων φόρων:

«Στις 20 Μαρτίου ο Πέδρο Σάντσες μείωσε τον ΦΠΑ και τον Απρίλιο είχε μειωμένο πληθωρισμό η Ισπανία. Ο Μητσοτάκης δεν τον μείωσε και αυξήθηκε 56%. Ο Χριστόδουλίδης στην Κύπρο, είπε ότι είναι πολύ απλό να μειώνεις το ΦΠΑ. Κάνεις έναν έλεγχο, βλέπεις πού είναι οι τιμές πριν τον μειώσεις, ως παρατηρητήριο στην ουσία, μειώνεις το ΦΠΑ και, αν κάποιος έχει αυξήσει τις τιμές μετά επειδή είναι έμπορος, του βάζεις πρόστιμο.

Γιατί η κυβέρνηση δεν έρχεται να ελέγξει το σύνολο των κρίκων της προμηθευτικής αλυσίδας; Γιατί μένει μόνο στο κομμάτι ράφι και όχι με αυτό που γίνεται ενδιάμεσα, όπου πολύ συχνά ο μεσάζοντας είναι ο ίδιος και εμφανίζεται με τρεις μορφές στην αλυσίδα;».