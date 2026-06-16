ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΕΘΟΟ: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων - Το φθινόπωρο του 2026 η λειτουργία του
Ακίνητα
13:58 - 16 Ιουν 2026

ΥΠΕΘΟΟ: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων - Το φθινόπωρο του 2026 η λειτουργία του

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε το στάδιο της αποσφράγισης των δεσμευτικών προσφορών και προέκυψε από τις αρμόδιες επιτροπές ότι, υποβλήθηκε ένας Φάκελος Δεσμευτικής Προσφοράς και συγκεκριμένα από τον οικονομικό φορέα «Christofferson, Robb & co, LLC».      

Κατόπιν διαπίστωσης της πληρότητας του φακέλου και της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της διακήρυξης, ο εν λόγω οικονομικός φορέας αναδείχθηκε ως Προσωρινός Ανάδοχος.

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κριθούν πλήρη, θα κηρυχθεί Οριστικός Ανάδοχος και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία στη συνέχεια θα εισαχθεί στη Βουλή προς κύρωση.

Κατόπιν των βημάτων αυτών και με την ανάδειξη του Οριστικού Αναδόχου, ολοκληρώνεται η πολυεπίπεδη διαδικασία επιλογής του στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει τη διαχείριση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος αναμένεται να είναι λειτουργικός το φθινόπωρο. Στην κατεύθυνση αυτή, καθοριστική είναι η συμμετοχή των συστημικών τραπεζών, οι οποίες ενισχύουν ενεργά το σχήμα με 100 εκατ. ευρώ, κατόπιν απευθείας συμφωνίας τους με τον επενδυτή.

Έως την πλήρη ενεργοποίηση του Φορέα, παραμένει σε ισχύ το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων οφειλετών σύμφωνα με το οποίο αναστέλλεται αμέσως η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη ενώ ταυτόχρονα παρέχεται κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως 210 ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000
Νομίσματα

Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000

Επίσκεψη του Προέδρου του ΟΛΠ στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Ναυτιλία

Επίσκεψη του Προέδρου του ΟΛΠ στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ
Πολιτική

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποστολάκη προς Πιερρακάκη: Ο Άρειος Πάγος δεν ζήτησε διαβούλευση με τους servicers - Εξέδωσε δεσμευτική απόφαση
Πολιτική

Αποστολάκη προς Πιερρακάκη: Ο Άρειος Πάγος δεν ζήτησε διαβούλευση με τους servicers - Εξέδωσε δεσμευτική απόφαση

Όλες οι ενισχύσεις στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ με τα νέα μέτρα - Παράταση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Οικονομία

Όλες οι ενισχύσεις στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ με τα νέα μέτρα - Παράταση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Σφοδρή αντίδραση Stama Greece για τη διαγραφή του ΑΜΑ: «Απαξιώνονται χιλιάδες ακίνητα»
Ακίνητα

Σφοδρή αντίδραση Stama Greece για τη διαγραφή του ΑΜΑ: «Απαξιώνονται χιλιάδες ακίνητα»

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες
Οικονομία

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
16/06/2026 - 15:02

«Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΜΕΔ»: Η επόμενη ημέρα στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:54

Σε καλοκαιρινό μοτίβο επανέρχεται ο καιρός χωρίς ακραία θερμικά φαινόμενα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:52

Η Ευρωβουλή ενέκρινε την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:47

Νέα παρέμβαση για το Ουκρανικό: Ο Λουκασένκο μιλά για συμβιβασμό και όχι για νίκη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:31

Μόνο συγγενείς, τραυματίες και Δημόσιο στη δίκη των Τεμπών – Αποβλήθηκαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

Πολιτική
16/06/2026 - 14:30

Πολάκης κατά Φάμελλου: Ορισμένες αποφάσεις μόνο με «ονειροκρίτη» μπορούν να γίνει κατανοητές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:30

CNBC: Ο πληθωρισμός κερδίζει τη μάχη στη Fed – Οι μειώσεις επιτοκίων βγαίνουν από το κάδρο

Πολιτική
16/06/2026 - 14:17

Τσουκαλάς για ΝΔ: Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, βρίσκεις ένα σκάνδαλο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:12

Γερμανία: Εννέα ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση η AfD

Ακίνητα
16/06/2026 - 13:58

ΥΠΕΘΟΟ: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων - Το φθινόπωρο του 2026 η λειτουργία του

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:55

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος

Νομίσματα
16/06/2026 - 13:55

Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000

Πολιτική
16/06/2026 - 13:45

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ

Ναυτιλία
16/06/2026 - 13:45

Επίσκεψη του Προέδρου του ΟΛΠ στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πολιτική
16/06/2026 - 13:42

Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:25

Τραμπ από G7: Το Ιράν δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Πολιτική
16/06/2026 - 13:21

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο

Εμπορεύματα
16/06/2026 - 13:16

Σε χαμηλό τριμήνου το πετρέλαιο εν αναμονή λεπτομερειών για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Πολιτική
16/06/2026 - 13:11

Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/06/2026 - 13:07

Βγάλτε τις μουτσούνες

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:07

Κύπρος: Πόρισμα «φωτιά» κατά Αναστασιάδη για διαφθορά – Ποιες καταγγελίες τον αφορούν

Ακίνητα
16/06/2026 - 12:57

Σε πλήρη λειτουργία το Κτηματολόγιο στην Π.Ε. Ηλείας και Μεσσηνίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 12:56

«Τουρισμός για όλους»: Έως 600 ευρώ η επιδότηση - Οι δικαιούχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
16/06/2026 - 12:49

Αλλόνησος και Τήνος κηρύσσονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για 3 μήνες

Οικονομία
16/06/2026 - 12:45

Κεραμέως: Η κάρτα εργασίας καλύπτει πλέον 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 12:36

Alpha Bank: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τις πληθωριστικές πιέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 12:35

Η στρατηγική θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη νέα γεωγραφία του φυσικού αερίου

Οικονομία
16/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Πολιτική
16/06/2026 - 12:24

Αποστολάκη προς Πιερρακάκη: Ο Άρειος Πάγος δεν ζήτησε διαβούλευση με τους servicers - Εξέδωσε δεσμευτική απόφαση

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/06/2026 - 12:17

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 3,2% στην κυκλοφορία νέων οχημάτων τον Μάιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ