Γερμανία: Εννέα ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση η AfD

Η AfD πλησιάζει το όριο του 30%, με το προβάδισμά της έναντι της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) να είναι σε νέα έρευνα του ινστιτούτου YouGov το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Handelsblatt, η AfD διευρύνει περαιτέρω το προβάδισμά της σε δημοσκόπηση του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων YouGov και πλέον προηγείται κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες της Χριστιανικής Ένωσης.

Το ακροδεξιό κόμμα καταγράφει συγκεκριμένα 29%, μία μονάδα περισσότερο από τον προηγούμενο μήνα.

Στον αντίποδα, η CDU/CSU χάνει δύο ποσοστιαίες μονάδες και υποχωρεί στο 20%. Να σημειωθεί εδώ ότι πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021. Στο ίδιο φόντο, σύμφωνα με το ινστιτούτο, η απόσταση AfD και Χριστιανικής Ένωσης είναι πλέον ιστορικά μεγάλη.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Πράσινοι, οι οποίοι κερδίζουν μία μονάδα και φτάνουν το 14%. Ακολουθούν ισοδύναμα στο 12% η SPD (με απώλεια μίας μονάδας σε σχέση με το Μάιο) και η Αριστερά (Die Linke), η οποία κερδίζει μία μονάδα. Οι Σοσιαλδημοκράτες καταγράφουν έτσι το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ σε δημοσκόπηση της YouGov.

Η FDP καταγράφει επίσης άνοδο κατά μία μονάδα και φτάνει στο 5%, ενώ το BSW παραμένει κάτω από το όριο του 5% με 4%. Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 5%.

Η AfD πρώτη και σε άλλες δημοσκοπήσεις

Ειδικότερα, η YouGov πραγματοποίησε την έρευνα από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα, σε δείγμα 2.154 ατόμων, εκ των οποίων οι 1.793 δήλωσαν πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με το ινστιτούτο, τα αποτελέσματα της διαδικτυακής δημοσκόπησης είναι αντιπροσωπευτικά των εκλογέων στη Γερμανία.

Επισημαίνεται ότι σε άλλες δημοσκοπήσεις που έχουν διενεργηθεί πρόσφατα η AfD προηγείται καθαρά. Σε έρευνες του Insa βρίσκεται εδώ και εβδομάδες στο 29%, ενώ η Χριστιανική Ένωση σε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από την «Bild της Κυριακής» έφτανε το 22%. Σε δημοσκόπηση της Forsa για τα RTL/ntv πριν από μία εβδομάδα, η AfD κατέγραψε 27% έναντι 22% της Χριστιανικής Ένωσης, ενώ η Forschungsgruppe Wahlen στο ZDF-«Politbarometer» στις 5 Ιουνίου κατέγραψε πιο μικρή διαφορά: 27% έναντι 25%.