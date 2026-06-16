ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανία: Εννέα ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση η AfD
Ειδήσεις
14:12 - 16 Ιουν 2026

Γερμανία: Εννέα ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση η AfD

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η AfD πλησιάζει το όριο του 30%, με το προβάδισμά της έναντι της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) να είναι σε νέα έρευνα του ινστιτούτου YouGov το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Handelsblatt, η AfD διευρύνει περαιτέρω το προβάδισμά της σε δημοσκόπηση του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων YouGov και πλέον προηγείται κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες της Χριστιανικής Ένωσης.

Το ακροδεξιό κόμμα καταγράφει συγκεκριμένα 29%, μία μονάδα περισσότερο από τον προηγούμενο μήνα.

Στον αντίποδα, η CDU/CSU χάνει δύο ποσοστιαίες μονάδες και υποχωρεί στο 20%. Να σημειωθεί εδώ ότι πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021. Στο ίδιο φόντο, σύμφωνα με το ινστιτούτο, η απόσταση AfD και Χριστιανικής Ένωσης είναι πλέον ιστορικά μεγάλη.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Πράσινοι, οι οποίοι κερδίζουν μία μονάδα και φτάνουν το 14%. Ακολουθούν ισοδύναμα στο 12% η SPD (με απώλεια μίας μονάδας σε σχέση με το Μάιο) και η Αριστερά (Die Linke), η οποία κερδίζει μία μονάδα. Οι Σοσιαλδημοκράτες καταγράφουν έτσι το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ σε δημοσκόπηση της YouGov.

Η FDP καταγράφει επίσης άνοδο κατά μία μονάδα και φτάνει στο 5%, ενώ το BSW παραμένει κάτω από το όριο του 5% με 4%. Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 5%.

Η AfD πρώτη και σε άλλες δημοσκοπήσεις

Ειδικότερα, η YouGov πραγματοποίησε την έρευνα από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα, σε δείγμα 2.154 ατόμων, εκ των οποίων οι 1.793 δήλωσαν πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με το ινστιτούτο, τα αποτελέσματα της διαδικτυακής δημοσκόπησης είναι αντιπροσωπευτικά των εκλογέων στη Γερμανία.

Επισημαίνεται ότι σε άλλες δημοσκοπήσεις που έχουν διενεργηθεί πρόσφατα η AfD προηγείται καθαρά. Σε έρευνες του Insa βρίσκεται εδώ και εβδομάδες στο 29%, ενώ η Χριστιανική Ένωση σε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από την «Bild της Κυριακής» έφτανε το 22%. Σε δημοσκόπηση της Forsa για τα RTL/ntv πριν από μία εβδομάδα, η AfD κατέγραψε 27% έναντι 22% της Χριστιανικής Ένωσης, ενώ η Forschungsgruppe Wahlen στο ZDF-«Politbarometer» στις 5 Ιουνίου κατέγραψε πιο μικρή διαφορά: 27% έναντι 25%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΕΘΟΟ: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων - Το φθινόπωρο του 2026 η λειτουργία του
Ακίνητα

ΥΠΕΘΟΟ: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων - Το φθινόπωρο του 2026 η λειτουργία του

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος
Ειδήσεις

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος

Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000
Νομίσματα

Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία μπορούν να ελαφρύνουν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό κατά 60 δισ. ευρώ
Ειδήσεις

ifo: Οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία μπορούν να ελαφρύνουν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό κατά 60 δισ. ευρώ

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία βασίζονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη
Ειδήσεις

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία βασίζονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι «μεταγραφές αεροδρομίου» του ΠΑΣΟΚ δεν λύνουν το πρόβλημα
Ανεμοδείκτης

Οι «μεταγραφές αεροδρομίου» του ΠΑΣΟΚ δεν λύνουν το πρόβλημα

Βαθαίνει η απαισιοδοξία στον γερμανικό κατασκευαστικό κλάδο
Ειδήσεις

Βαθαίνει η απαισιοδοξία στον γερμανικό κατασκευαστικό κλάδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
16/06/2026 - 15:02

«Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΜΕΔ»: Η επόμενη ημέρα στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:54

Σε καλοκαιρινό μοτίβο επανέρχεται ο καιρός χωρίς ακραία θερμικά φαινόμενα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:52

Η Ευρωβουλή ενέκρινε την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:47

Νέα παρέμβαση για το Ουκρανικό: Ο Λουκασένκο μιλά για συμβιβασμό και όχι για νίκη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:31

Μόνο συγγενείς, τραυματίες και Δημόσιο στη δίκη των Τεμπών – Αποβλήθηκαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

Πολιτική
16/06/2026 - 14:30

Πολάκης κατά Φάμελλου: Ορισμένες αποφάσεις μόνο με «ονειροκρίτη» μπορούν να γίνει κατανοητές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:30

CNBC: Ο πληθωρισμός κερδίζει τη μάχη στη Fed – Οι μειώσεις επιτοκίων βγαίνουν από το κάδρο

Πολιτική
16/06/2026 - 14:17

Τσουκαλάς για ΝΔ: Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, βρίσκεις ένα σκάνδαλο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:12

Γερμανία: Εννέα ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση η AfD

Ακίνητα
16/06/2026 - 13:58

ΥΠΕΘΟΟ: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων - Το φθινόπωρο του 2026 η λειτουργία του

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:55

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος

Νομίσματα
16/06/2026 - 13:55

Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000

Πολιτική
16/06/2026 - 13:45

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ

Ναυτιλία
16/06/2026 - 13:45

Επίσκεψη του Προέδρου του ΟΛΠ στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πολιτική
16/06/2026 - 13:42

Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:25

Τραμπ από G7: Το Ιράν δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Πολιτική
16/06/2026 - 13:21

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο

Εμπορεύματα
16/06/2026 - 13:16

Σε χαμηλό τριμήνου το πετρέλαιο εν αναμονή λεπτομερειών για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Πολιτική
16/06/2026 - 13:11

Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/06/2026 - 13:07

Βγάλτε τις μουτσούνες

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:07

Κύπρος: Πόρισμα «φωτιά» κατά Αναστασιάδη για διαφθορά – Ποιες καταγγελίες τον αφορούν

Ακίνητα
16/06/2026 - 12:57

Σε πλήρη λειτουργία το Κτηματολόγιο στην Π.Ε. Ηλείας και Μεσσηνίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 12:56

«Τουρισμός για όλους»: Έως 600 ευρώ η επιδότηση - Οι δικαιούχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
16/06/2026 - 12:49

Αλλόνησος και Τήνος κηρύσσονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για 3 μήνες

Οικονομία
16/06/2026 - 12:45

Κεραμέως: Η κάρτα εργασίας καλύπτει πλέον 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 12:36

Alpha Bank: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τις πληθωριστικές πιέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 12:35

Η στρατηγική θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη νέα γεωγραφία του φυσικού αερίου

Οικονομία
16/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Πολιτική
16/06/2026 - 12:24

Αποστολάκη προς Πιερρακάκη: Ο Άρειος Πάγος δεν ζήτησε διαβούλευση με τους servicers - Εξέδωσε δεσμευτική απόφαση

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/06/2026 - 12:17

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 3,2% στην κυκλοφορία νέων οχημάτων τον Μάιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ