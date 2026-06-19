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Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Δύο διεθνείς αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν την πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Πολιτική
08:14 - 19 Ιουν 2026

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Δύο διεθνείς αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν την πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό

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Η σημαντική πρόοδος που καταγράφει η Ελλάδα στον ψηφιακό μετασχηματισμό αποτυπώνεται, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης σε δύο κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Digital Decade. Οι εκθέσεις αναδεικνύουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030.

Υψηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ

Σύμφωνα με την έκθεση Digital Government Outlook 2026 του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα καταγράφει επιδόσεις υψηλότερες από τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού στον ψηφιακό μετασχηματισμό και συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με ισχυρές επιδόσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη, στη δημιουργία κοινών ψηφιακών υποδομών για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και στην παροχή πιο προληπτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, η Ελλάδα συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 0,71, έναντι 0,70 που είναι ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ. Η επίδοση αυτή είναι υψηλότερη από εκείνη χωρών όπως η Ιαπωνία (0,67), η Ιταλία (0,67), ο Καναδάς (0,69), η Ολλανδία (0,69) και η Φινλανδία (0,70). Παράλληλα, η χώρα καταγράφει αποτελέσματα υψηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στους δείκτες «User-Driven» (0,77 έναντι 0,71), «Government as a Platform» (0,75 έναντι 0,71), «Proactiveness» (0,70 έναντι 0,67) και «Open by Default» (0,63 έναντι 0,59). Στην έκθεση αναδεικνύονται, μεταξύ άλλων, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το gov.gr με περισσότερες από 2.250 ψηφιακές υπηρεσίες, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και ο ψηφιακός βοηθός «mAigov», καθώς και η νέα εθνική πύλη ανοικτών δεδομένων data.gov.gr.

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Πρόοδος στις δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες και τις υποδομές

Σύμφωνα με την Έκθεση Ψηφιακής Δεκαετίας 2026 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα συνεχίζει να εφαρμόζει με συνέπεια την εθνική στρατηγική ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης και να συγκλίνει σταθερά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα ανταποκρίθηκε στο 83% των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεχίζοντας και το 2025 τη σταθερή πρόοδό της προς την επίτευξη των στόχων.

Το 2025 οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες ανήλθαν στο 79,4%, ενώ οι αντίστοιχες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις έφθασαν το 86%, υπερβαίνοντας τις εθνικές εκτιμήσεις που ήταν 76,2% και 84,4% αντίστοιχα.

Ιδιαίτερα σημαντικές επιδόσεις καταγράφονται στις ψηφιακές υποδομές. Η κάλυψη δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) ανέρχεται πλέον στο 99,5% του πληθυσμού, προσεγγίζοντας ουσιαστικά τον στόχο του 100% έως το 2030 και υπερβαίνοντας σημαντικά την εθνική εκτίμηση πορείας για το 2025 (90%). Αντίστοιχα, η κάλυψη σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές φθάνει το 99%, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των γεωγραφικών ανισοτήτων.

Παράλληλα, τα δίκτυα οπτικών ινών (FTTP) και τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) αναπτύσσονται με ετήσιο ρυθμό 29,7%, υπερπενταπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Από σχεδόν μηδενική κάλυψη το 2019, η Ελλάδα έχει φθάσει στο 59,8%, ξεπερνώντας την εκτιμώμενη πορεία για το 2025 (51%) και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία προς την καθολική κάλυψη έως το 2030.

Η Ελλάδα ως ψηφιακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναδεικνύει επίσης τον ενισχυμένο γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσα από επενδύσεις σε υποθαλάσσια καλώδια, διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υποδομές και κέντρα δεδομένων. Παράλληλα, η εφαρμογή της εθνικής πολιτικής διακυβέρνησης δεδομένων και η νέα Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις τεχνολογίες αιχμής, με την ίδρυση του AI Factory «Pharos», ενός από τα πρώτα επτά AI Factories της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συμμετοχή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις κβαντικές υποδομές και τη δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Μικροκυκλωμάτων.

Στις κορυφαίες χώρες της Ευρώπης στην ψηφιακή υγεία

Η πρόοδος της χώρας αποτυπώνεται και στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Σύμφωνα με τη μελέτη eHealth Indicator Study 2026 της Capgemini Invent, η Ελλάδα σημείωσε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις στην Ευρώπη, καθώς ο σύνθετος δείκτης ψηφιακής υγείας αυξήθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο, φθάνοντας το 94%, έναντι μέσου όρου 87% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την επίδοση αυτή, η χώρα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κρατών-μελών της ΕΕ στον τομέα της ψηφιακής υγείας, ξεπερνώντας χώρες όπως η Ιταλία (90%), η Ισπανία (90%), η Γερμανία (88%), η Γαλλία (88%) και η Σουηδία (86%).

Οι θετικές επιδόσεις συνοδεύονται από προκλήσεις που παραμένουν

Η πρόοδος που καταγράφεται στις διεθνείς αξιολογήσεις συνοδεύεται και από τομείς στους οποίους η χώρα καλείται να επιταχύνει ακόμη περισσότερο. Η Έκθεση Ψηφιακής Δεκαετίας 2026 επισημαίνει ότι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένει βασική πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, καθώς το 51% των πολιτών ηλικίας 16-74 ετών διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, έναντι 60,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Η ίδια έκθεση, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερους ρυθμούς προόδου από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε κρίσιμους τομείς, όπως οι οπτικές ίνες, οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, η πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας και η υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα συγκλίνει σταθερά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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