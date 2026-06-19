Η συμφωνία του Τραμπ παρακάμπτει βασικούς λόγους για τους οποίους κήρυξε τον πόλεμο στο Ιράν

Η συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν «τακτοποιεί« κανένα από τα βασικά ζητήματα, τα οποία επικαλέστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για να ξεκινήσει τον πόλεμο, παρατηρεί σε ανάλυσή της η Wall Street Journal.

Η συμφωνία, ένα μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε ο Τραμπ την Τετάρτη, δεν επιβάλλει κανέναν περιορισμό στο απόθεμα όπλων της Τεχεράνης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να απειλήσουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα, ούτε στο ισχυρό περιφερειακό δίκτυο ένοπλων οργανώσεων που τη βοήθησε να επιτεθεί σε αραβικές χώρες του Κόλπου. Επίσης, δεν ανέτρεψε το θεοκρατικό καθεστώς.

«Το μνημόνιο δεν αγγίζει καμία από τις βασικές δυνατότητες προβολής ισχύος του Ιράν», δήλωσε ο Χασάν Αλχασάν, πρώην αναλυτής εξωτερικής πολιτικής του διαδόχου του θρόνου του Μπαχρέιν και σήμερα ανώτερος ερευνητής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών.

Το έγγραφο απαιτεί πάντως τον μόνιμο τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ πολεμά τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ. Η πρώτη διάταξη αναφέρει τρεις φορές τον Λίβανο και δεσμεύει τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του.

Ο πόλεμος με το Ιράν, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, προκλήθηκε από την αντίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ όχι μόνο στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης αλλά και στο οπλοστάσιο πυραύλων της και στη στήριξή της προς ένοπλες πολιτοφυλακές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, το Ιράν βελτίωσε τη θέση του στην περιοχή ενισχύοντας τις συμμαχίες στις οποίες βασίζεται για την άμυνά του, ενώ παράλληλα αποδυνάμωσε τους δεσμούς μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ γύρω από το σημαντικότερο ζήτημα ασφαλείας για το Ισραήλ.

Η Τεχεράνη έδειξε ότι μπορεί να αντέξει μια επίθεση από τους πιο προηγμένους στρατούς του κόσμου, να ενεργοποιήσει τους συμμάχους-πληρεξουσίους της και να μετατρέψει αυτή την αντίσταση σε διπλωματική και οικονομική επιρροή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal τον Απρίλιο, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση των εκτιμήσεων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει χιλιάδες βαλλιστικούς πυραύλους, τους οποίους θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ανασύροντας εκτοξευτές από υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το Ιράν διαθέτει πλέον λιγότερα από τα μισά drones αυτοκτονίας που είχε στην αρχή του πολέμου, καθώς πολλά χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και αρκετές εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων δέχθηκαν επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ωστόσο, θα μπορούσε να προμηθευτεί παρόμοια συστήματα από τη Ρωσία για χρήση εναντίον των γειτόνων του.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία την Τετάρτη, λέγοντας ότι ήθελε να αποφύγει μια οικονομική καταστροφή που θα μπορούσε να προκύψει αν συνεχιζόταν ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος, που υπέγραψε τη συμφωνία στις Βερσαλλίες της Γαλλίας, δήλωσε ότι επηρεάστηκε από την πορεία του χρηματιστηρίου καθώς εργαζόταν για τη διευθέτηση της σύγκρουσης. Είπε επίσης ότι δεν ήθελε να συγκριθεί με τον Χέρμπερτ Χούβερ, πρόεδρο κατά τη χρηματιστηριακή κατάρρευση του 1929 που οδήγησε στη Μεγάλη Ύφεση.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι υποστηρίζει το να διατηρήσει το Ιράν ορισμένους βαλλιστικούς πυραύλους. «Λέω ότι, αν άλλες χώρες έχουν τέτοια όπλα, είναι κάπως άδικο να μην έχουν και αυτοί μερικά», είπε.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η έκβαση του πολέμου και η συμφωνία για τον τερματισμό του ενισχύουν τη θέση του Ιράν ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η άρση κυρώσεων που προβλέπεται στη συμφωνία, με αντάλλαγμα τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα, θα φέρει επίσης δισεκατομμύρια δολάρια από πετρελαϊκά έσοδα πίσω στο θεοκρατικό κράτος.

Με την επιτυχημένη διαπραγμάτευση για την ένταξη του Λιβάνου στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ, το Ιράν δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και το Ισραήλ, το οποίο είχε αντιταχθεί έντονα στην ένταξη του Λιβάνου ώστε να συνεχίσει την εκστρατεία του κατά της Χεζμπολάχ.

«Το Ιράν έχει δεχθεί πλήγμα, αλλά πιστεύω ότι ο πόλεμος ήταν στρατηγικό λάθος, επειδή το έκανε ισχυρότερο με πολλούς τρόπους», δήλωσε η Ντίνα Εσφαντιαρί, ειδική στο Ιράν της Bloomberg Economics. «Του επέτρεψε να ανακτήσει μέρος της περιφερειακής επιρροής που είχε χάσει τα τελευταία δύο χρόνια, όταν το Ισραήλ επιτέθηκε στους εταίρους και τους πληρεξουσίους του στην περιοχή».