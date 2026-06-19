Ηλιόπουλος, Παναγιωτάκης, Στεφάνου: Οι τρεις πρωταγωνιστές της ακτοπλοϊκής αναμέτρησης στις Κυκλάδες

Κεντρικό πρόσωπο των εξελίξεων είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο επικεφαλής της Seajets ακολουθεί τα τελευταία χρόνια μια επιθετική πολιτική επέκτασης, επενδύοντας συστηματικά στην απόκτηση πλοίων και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς του στις Κυκλάδες.

Η πρόσφατη εξαγορά του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Άνεμος», η αγορά πέντε ταχυπλόων από την Attica Group και οι πληροφορίες για ενδιαφέρον σε πρόσθετα πλοία εντάσσονται σε μια στρατηγική συγκέντρωσης στόλου που έχει ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του σε όλο το Αιγαίο.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην εκτίμηση ότι το μέλλον της αγοράς ανήκει στα ταχύπλοα. Ήδη τα πλοία υψηλής ταχύτητας απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της επιβατικής κίνησης από τη Ραφήνα προς τις Κυκλάδες, ενώ οι επιθετικές προσφορές στα εισιτήρια έχουν αυξήσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους.

Απέναντί του βρίσκεται ο Θεολόγος Παναγιωτάκης, ο οποίος εκπροσωπεί το παραδοσιακό μοντέλο της ακτοπλοΐας με συμβατικά πλοία και συνεχή παρουσία όλο τον χρόνο. Μέσω της επιστολής που απέστειλε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εκφράζει την ανησυχία του ότι η συνεχής συγκέντρωση πλοίων και γραμμών σε λιγότερα χέρια μπορεί να περιορίσει τον ανταγωνισμό στις Κυκλάδες. Η παρέμβασή του δεν αφορά μόνο την τιμολογιακή πολιτική των ανταγωνιστών του, αλλά κυρίως τη συνολική δομή της αγοράς που διαμορφώνεται μετά τις διαδοχικές εξαγορές.

Τρίτος πόλος της αγοράς είναι οι αδελφοί Γιώργος Στεφάνου και Δημήτρης Στεφάνου. Η Golden Star Ferries έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό παίκτη της Ραφήνας, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στις γραμμές των Κυκλάδων. Ωστόσο, οι αναφορές στην επιστολή της Fast Ferries περί πιθανής εξαγοράς μέρους ή και του συνόλου του στόλου της εταιρείας έχουν προκαλέσει νέο κύκλο συζητήσεων στην αγορά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση τέτοιου σχεδίου.

Στην πραγματικότητα, πίσω από τη δημόσια αντιπαράθεση κρύβεται ένα μεγαλύτερο ερώτημα: αν η αγορά των Κυκλάδων οδηγείται σε μια περίοδο περαιτέρω συγκέντρωσης γύρω από λίγους ισχυρούς παίκτες ή αν θα διατηρηθεί το σημερινό πολυμετοχικό μοντέλο ανταγωνισμού.

Η απάντηση δεν θα κριθεί μόνο στα ταμεία των πλοίων ή στις κρατήσεις του καλοκαιριού. Θα εξαρτηθεί και από τις επόμενες επιχειρηματικές κινήσεις των ακτοπλόων, καθώς και από το κατά πόσο οι αρμόδιες αρχές θα θεωρήσουν ότι οι νέες ισορροπίες επηρεάζουν ουσιαστικά τον ανταγωνισμό στην αγορά των Κυκλάδων.