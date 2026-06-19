Αποκλιμάκωση στο Ορμούζ, αλλά η ναυτιλία παραμένει σε επιφυλακή - Υπάρχει κίνδυνος από νάρκες

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε στις 18 Ιουνίου ότι όλες οι επιχειρήσεις επιβολής αποκλεισμού έχουν τερματιστεί και ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία δεν παρεμποδίζουν πλέον τη διακίνηση πλοίων προς και από τα ιρανικά λιμάνια. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μέρος του μνημονίου κατανόησης που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και προβλέπει εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε ευρύτερη συμφωνία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύθηκε να επαναφέρει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ χωρίς την επιβολή τελών διέλευσης, ενώ οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή προκειμένου να επιβλέπουν την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Οι πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης αποτυπώνονται και στις αξιολογήσεις ασφαλείας. Το Joint Maritime Information Centre (JMIC) υποβάθμισε για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα το επίπεδο απειλής στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο πλέον χαρακτηρίζεται ως «μέτριο».

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, οι ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές. Το JMIC προειδοποιεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος από θαλάσσιες νάρκες που ενδέχεται να έχουν παραμείνει στην περιοχή, ενώ οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης συνεχίζονται. Παράλληλα, αναμένονται καθυστερήσεις και συμφόρηση λόγω της σταδιακής επανεκκίνησης της κυκλοφορίας και της παρουσίας πολεμικών μονάδων που επιβλέπουν τη διέλευση των πλοίων.

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί είναι η στάση της BIMCO. Ο επικεφαλής θεμάτων ασφάλειας και προστασίας της οργάνωσης, Jakob Larsen, σημείωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας δεν αρκεί από μόνη της για να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας στη ναυτιλία. Όπως υπογράμμισε, οι πλοιοκτήτες εξακολουθούν να καλούνται να πραγματοποιούν ενδελεχείς αξιολογήσεις κινδύνου πριν αποφασίσουν τη διέλευση πλοίων από την περιοχή.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η έλλειψη σαφών οδηγιών για ζητήματα όπως οι ασφαλείς διάδρομοι διέλευσης, οι διαδικασίες αναφοράς, η αλληλουχία εξόδου των πλοίων από τον Περσικό Κόλπο, η παροχή ναυτικής προστασίας και τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Παρόμοια είναι και η θέση του World Shipping Council, που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού, Joe Kramek, άμεση προτεραιότητα αποτελεί η ασφαλής απομάκρυνση των πλοίων και των ναυτικών που παρέμειναν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο από την έναρξη της κρίσης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία θεωρεί ότι η επανεκκίνηση της κυκλοφορίας απαιτεί στενό συντονισμό μεταξύ κρατών, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και ιδιωτικού τομέα, καθώς και την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων εκκαθάρισης ναρκών και διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Παρά τη σαφή βελτίωση του κλίματος σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, η αγορά αντιμετωπίζει την κατάσταση με συγκρατημένη αισιοδοξία.

Οι ναυλωτές και οι ασφαλιστές εξακολουθούν να θεωρούν ότι η περιοχή παραμένει υψηλού κινδύνου, ενώ η πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της εκεχειρίας και από το κατά πόσο οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να μετατρέψουν τη σημερινή προσωρινή συμφωνία σε μια πιο μόνιμη κατάσταση.