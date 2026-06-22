Θεοδωρικάκος: To PosoKanei αποτελεί ένα αυτονόητο χρήσιμο μέτρο ενημέρωσης των καταναλωτών

Για την χρησιμότητα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei στην ενημέρωση των καταναλωτών, το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και την πολιτική επικαιρότητα, μίλησε σήμερα (22/6) ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

“Το PosoKanei είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών που δημιούργησε η νέα Ανεξάρτητη Αρχή. Ο καταναλωτής κοιτάζει ποιες είναι οι τιμές σε κάθε είδος και παίρνει μια απόφαση για το πού μπορεί να ψωνίσει φθηνότερα. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντί να γκρινιάζουν, θα έπρεπε να πουν μπράβο που το κάναμε”, υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στο Open και σημείωσε πως είναι μια πρωτοβουλία που θα έπρέπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια από τις καταναλωτικές οργανώσεις. “Θέλουμε να συμβάλλουμε να υπάρξει καταναλωτική συνείδηση στους πολίτες και να συνεργαστούμε με το καταναλωτικό κίνημα. Είμαστε από την ίδια μεριά του λόφου”, τόνισε χαρακτηριστικά.

Για το αν η δημιουργία αυτής της εφαρμογής είναι παραδοχή ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος ζωής, ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε πως “δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το να γνωρίζει ο πολίτης είναι αποδοχή ότι δεν κάνουμε τίποτα; Σε όλες τις χώρες το καταναλωτικό κίνημα επιβάλει πράγματα και έχει ισχύ, εδώ είναι περιορισμένη η παρεμβατικότητα του. Αντί να πολιτικολογούν ορισμένοι, θα έπρεπε να αναδεικνύουν ορισμένα πράγματα, εκθέτοντας όσους προσπαθούν να αισχροκερδίσουν. Ένα πιο ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, θα βοηθούσε και θα έπρεπε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας”.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στο μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε σχέση με το 2025 “ένα μέτρο που δεν έχει πάρει καμία άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν, ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπολίτευση δεν έχει να πει τίποτα γι’ αυτό. Είναι φυσικά για περιορισμένο χρονικό διάστημα, διότι θέλουμε μια ελεύθερη αγορά. Αν δεν το είχαμε πάρει, οι τιμές σε τρόφιμα και καύσιμα θα ήταν πολύ υψηλότερες, λόγω και του υπερδιπλασιασμού της τιμής του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου. Φυσικά υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας για αρκετούς συμπολίτες μας. Το θεμα είναι τι κάνεις για να ανακουφίσεις αυτούς τους ανθρώπους και να συμβάλλεις σε μια οικονομία πιο παραγωγική που δίνει καλύτερους μισθούς. Η δική μας πολιτική έχει σοβαρά αποτελέσματα”.

Για το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου για την καταναλωτική πίστη, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως “μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα, μπαίνει ανώτατο όριο στο ποσό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου (Σ.Ε.Π.Ε.), το οποίο δε θα μπορεί να υπερβαίνει το 30% έως 50% και πλαφόν στο τελικό ποσό που θα μπορεί να πληρώνει ο δανειολήπτης. Αφορά καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, για ποσά έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης από μια δανειακή σύμβαση εντός 14 ημερών και ο πολίτης μπορεί να απαιτήσει να συνομιλήσει με άνθρωπο και όχι με μηχάνημα. Με σχέδιο και πράξεις προστατεύουμε τους καταναλωτές, αλλά και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα”.

Για τις δημοσκοπήσεις ανέφερε πως “ελάχιστη σχέση θα έχουν με τα αποτελέσματα των εκλογών. Δεν το λέω ως μομφή για τις εταιρείες, αλλά υπάρχει μια διαρκής πολιτική εξέλιξη, κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης. Είναι μια κινούμενη άμμος. Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζουν ότι θέλουν να είναι πρώτο κόμμα, στη μάχη για το ποιος θα βγει δεύτερος”. Όσον αφορά τη ΝΔ και την επίτευξη αυτοδυναμίας τόνισε πως “το κρίσιμο είναι ποια στρατηγική θα ακολουθήσουμε από ‘δω και πέρα”.

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