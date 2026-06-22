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ΕΑΕΕ: Πάνω από 13.000 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης εξακριβώθηκαν τη διετία 2023 - 2024
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
11:35 - 22 Ιουν 2026

ΕΑΕΕ: Πάνω από 13.000 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης εξακριβώθηκαν τη διετία 2023 - 2024

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) μεταξύ των ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – μελών της, 13.024 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης εις βάρος των ασφαλιστικών εταιριών εξακριβώθηκαν τη διετία 2023 - 2024, με την εκτίμηση της οικονομικής διάστασης αυτών να φθάνει τα €22 εκατ.

Ασφαλιστική απάτη είναι κάθε προσπάθεια εξαπάτησης μιας ασφαλιστικής εταιρίας με σκοπό την απόκτηση αποζημίωσης ή άλλου οικονομικού οφέλους που δεν δικαιούται ο ασφαλισμένος ή τρίτο πρόσωπο. Στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά ψευδείς ή διογκωμένες δηλώσεις ζημιών και ατυχημάτων.

Η ασφαλιστική απάτη δεν επιβαρύνει μόνο τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το κόστος των παράνομων αυτών πρακτικών επηρεάζει τελικά το σύνολο των ασφαλισμένων, καθώς αυξάνει το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων και υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος. Η αντιμετώπισή της αποτελεί, επομένως, ζήτημα προστασίας των συνεπών ασφαλισμένων και διασφάλισης της αξιοπιστίας του ασφαλιστικού θεσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναπτύσσουν και ενισχύουν διαρκώς μηχανισμούς πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης ύποπτων περιστατικών, ενώ η ανταλλαγή εμπειρίας, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ τους έχει αναδειχθεί σε σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ο κ. Κάρολος Σαΐας, Πρόεδρος της Επιτροπής Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης δήλωσε σχετικά : «Η ασφαλιστική απάτη αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα για τις ασφαλιστικές αγορές διεθνώς, με σημαντικές επιπτώσεις κυρίως στους συνεπείς ασφαλισμένους, οι οποίοι καλούνται έμμεσα να επωμιστούν το κόστος τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών. Για τον λόγο αυτό, οι ασφαλιστικές εταιρίες επενδύουν συστηματικά στην ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης ύποπτων περιστατικών, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, εργαλεία και διαδικασίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν τη συνεχή αναβάθμιση των μηχανισμών που εφαρμόζει η ελληνική ασφαλιστική αγορά για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης.».

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