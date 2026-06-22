Οι τρεις άξονες ανάπτυξης της ΔΕΗ έως το 2030: Το νέο στρατηγικό στοίχημα του Ομίλου

Ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης ύψους 24 δισ. ευρώ, με στόχο τον διπλασιασμό της λειτουργικής κερδοφορίας και τον τριπλασιασμό των καθαρών κερδών έως το 2030, παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο 2026-2030 σηματοδοτεί τη μετάβαση της ΔΕΗ από έναν παραδοσιακό ενεργειακό οργανισμό σε έναν πολυδιάστατο όμιλο καθαρής ενέργειας, δικτύων και ψηφιακών υποδομών με ισχυρή περιφερειακή παρουσία στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στον πυρήνα της στρατηγικής του Ομίλου βρίσκονται τρεις βασικοί άξονες ανάπτυξης, οι οποίοι αναμένεται να αποτελέσουν τους κύριους μοχλούς αύξησης της κερδοφορίας και δημιουργίας αξίας κατά την επόμενη πενταετία.

Πρώτος άξονας: Επιτάχυνση των επενδύσεων στις βασικές αγορές Ελλάδας και Ρουμανίας

Αναλυτικά με βάση τα όσα είπε ο κ. Στάσσης, η πρώτη στρατηγική προτεραιότητα αφορά την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της ΔΕΗ στις δύο βασικές αγορές όπου διαθέτει ήδη ισχυρό αποτύπωμα: την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Σύμφωνα με τον Γιώργο Στάσση, οι δύο χώρες προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης λόγω της ενεργειακής μετάβασης, της αυξανόμενης διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της ανάγκης για νέες ευέλικτες μονάδες παραγωγής που θα στηρίζουν τη σταθερότητα των ηλεκτρικών συστημάτων.

Όπως τόνισε η ΔΕΗ σχεδιάζει να επιταχύνει τις επενδύσεις της τόσο στην παραγωγή καθαρής ενέργειας όσο και στις υποδομές δικτύων. Ήδη το 2025 η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ έφτασε τα 7,2 GW, ενώ ο στόχος για το 2030 ανέρχεται στα 19 GW, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της αναπτυξιακής προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τομέα της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση, η οποία αποτελεί βασικό δείκτη αξίας για τις δραστηριότητες δικτύων, προβλέπεται να αυξηθεί από τα 5,7 δισ. ευρώ το 2025 στα 7,3 δισ. ευρώ το 2030. Οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στη δημιουργία πιο έξυπνων, ψηφιακών και ανθεκτικών δικτύων, ικανών να υποστηρίξουν τη μαζική ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών και τις νέες ανάγκες ηλεκτροδότησης.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στο καθετοποιημένο μοντέλο της ΔΕΗ, το οποίο καλύπτει το σύνολο της ενεργειακής αλυσίδας – από την παραγωγή και τη διανομή έως την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας – προσφέροντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Δεύτερος άξονας: Γεωγραφική επέκταση σε νέες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης

Ο δεύτερος πυλώνας του σχεδίου, με βάση τη διοίκηση, αφορά την επέκταση της ΔΕΗ πέραν των υφιστάμενων αγορών της, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού περιφερειακού ενεργειακού παίκτη στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μετά την παρουσία της σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ιταλία, ο Όμιλος στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του σε τρεις νέες χώρες: την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της ΔΕΗ, οι αγορές αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερα ελκυστικά χαρακτηριστικά. Η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η σταδιακή απόσυρση μονάδων που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα και οι περιορισμένες διασυνδέσεις μεταξύ των χωρών δημιουργούν συνθήκες στενότητας στο ενεργειακό σύστημα, γεγονός που ευνοεί υψηλότερες αποδόσεις για νέες επενδύσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΗ θεωρεί ότι διαθέτει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: την τεχνογνωσία και την οικονομική δυνατότητα να αναπτύξει μεγάλης κλίμακας έργα ΑΠΕ σε αγορές που εξακολουθούν να βρίσκονται σε φάση ενεργειακής μετάβασης.

Η διεθνής επέκταση αποτελεί επίσης μέσο γεωγραφικής διαφοροποίησης των εσόδων και της κερδοφορίας. Σύμφωνα με το νέο επιχειρηματικό σχέδιο, η συνεισφορά των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά έως το τέλος της δεκαετίας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του Ομίλου απέναντι σε τοπικούς οικονομικούς ή ρυθμιστικούς κινδύνους.

Τρίτος άξονας: Είσοδος στα Data Centers και τις ψηφιακές υποδομές

Η πλέον καινοτόμος διάσταση του νέου στρατηγικού σχεδίου αφορά την είσοδο της ΔΕΗ στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των Data Centers, έναν τομέα που αναμένεται να γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, του cloud computing και της ψηφιοποίησης της οικονομίας.

Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η ενεργειακή επάρκεια και η δυνατότητα παροχής αξιόπιστης ηλεκτρικής ενέργειας συνιστούν κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη τέτοιων υποδομών. Για τον λόγο αυτό η ΔΕΗ επιδιώκει να αξιοποιήσει τη θέση της ως παραγωγός και διαχειριστής ενεργειακών υποδομών, διευρύνοντας τη δραστηριότητά της πέρα από τα παραδοσιακά όρια της αγοράς ηλεκτρισμού.

Η πρώτη φάση του έργου προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2028, ενώ η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα επέκτασης της συνολικής ισχύος έως το 1 GW, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ζήτηση που θα διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια.

Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται άμεσα και με τη γενικότερη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου. Ήδη η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει στρατηγική συνεργασία με την Vodafone Ελλάδας για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών, διευρύνοντας την παρουσία της σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές και δημιουργώντας συνέργειες μεταξύ ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Το όραμα για το 2030

Οι τρεις αυτοί άξονες συνθέτουν το αναπτυξιακό όραμα της ΔΕΗ για την επόμενη δεκαετία. Το επενδυτικό πρόγραμμα των 24 δισ. ευρώ αναμένεται να οδηγήσει σε λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 4,6 δισ. ευρώ το 2030 από 2 δισ. ευρώ το 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να τριπλασιαστούν στα 1,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία φιλοδοξεί να εδραιωθεί ως ο κορυφαίος όμιλος καθαρής ενέργειας και υποδομών στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνδυάζοντας την πράσινη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα, τη διεθνή επέκταση και τις νέες ψηφιακές δραστηριότητες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιώργος Στάσσης, η ΔΕΗ δεν σχεδιάζει απλώς ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα, αλλά «ένα σχέδιο δημιουργίας αξίας» που θα στηρίζεται σε ένα μέλλον πιο πράσινο, πιο έξυπνο και πιο αποδοτικό για τους πελάτες, τις κοινωνίες και τους μετόχους της.