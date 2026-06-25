ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατρίνης στις Βρυξέλλες: Ο πρωτογενής τομέας και η περιφέρεια να μείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στήριξης
Πολιτική
09:21 - 25 Ιουν 2026

Κατρίνης στις Βρυξέλλες: Ο πρωτογενής τομέας και η περιφέρεια να μείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στήριξης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε προσπάθεια χρηματοδότησης των νέων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων σε βάρος του πρωτογενούς τομέα, των περιφερειών και των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών εξέφρασε ο Μιχάλης Κατρίνης, παρεμβαίνοντας στη Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έθεσε ευθέως το πολιτικό δίλημμα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της άμυνας και της ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί να οδηγήσει στην αποδυνάμωση των πολιτικών που στηρίζουν την ευρωπαϊκή συνοχή και σύγκλιση.

«Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερη άμυνα και ανταγωνιστικότητα. Αλλά δεν μπορεί να ζητήσει από τους αγρότες, τις περιφέρειες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές να πληρώσουν τον λογαριασμό με αποδυνάμωση των βασικών πυλώνων της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και σύγκλισης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα προειδοποίησε, ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να απομακρυνθεί από τις θεμελιώδεις αρχές της, όταν υιοθετεί μοντέλα διαχείρισης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που περιορίζουν τη λογοδοσία και συγκεντρώνουν ολοένα περισσότερους πόρους και αποφάσεις στα χέρια λίγων. Όπως επισήμανε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει ισχυρότερη, εάν ταυτόχρονα γίνεται λιγότερο δίκαιη, λιγότερο συνεκτική, λιγότερο δημοκρατική και τελικά λιγότερο Ευρώπη.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Μιχάλης Κατρίνης άσκησε κριτική στο μοντέλο εφαρμογής του, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις η ταχύτητα και η ευελιξία τέθηκαν πάνω από τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Τόνισε ότι η εμπειρία του Ταμείου έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη πολλών Ευρωπαίων πολιτών προς τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς θεσμούς, ενώ ενίσχυσε ανησυχίες για φαινόμενα διαφθοράς, ευνοιοκρατίας και συγκέντρωσης των πόρων σε περιορισμένο αριθμό ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

Ο Μιχάλης Κατρίνης έθεσε το ερώτημα, εάν η Ευρώπη μπορεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της χωρίς ουσιαστική ενίσχυση των μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας, υπογραμμίζοντας ότι η αποτελεσματική προστασία των ευρωπαϊκών πόρων αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοπιστία του ίδιου του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - Οι βασικοί λόγοι της... κατηφόρας
Νομίσματα

Το Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - Οι βασικοί λόγοι της... κατηφόρας

Ισχυροί σεισμοί 7,5 και 7,2 ρίχτερ συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας
Ειδήσεις

Ισχυροί σεισμοί 7,5 και 7,2 ρίχτερ συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας

Δολοφονία 17χρονου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή - Συνελήφθη ο δράστης
Ειδήσεις

Δολοφονία 17χρονου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή - Συνελήφθη ο δράστης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ παράγοντας σταθερότητας απέναντι στην τοξικότητα του δίπολου «Μητσοτάκη-Τσίπρα»
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ παράγοντας σταθερότητας απέναντι στην τοξικότητα του δίπολου «Μητσοτάκη-Τσίπρα»

Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα
Πολιτική

Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα

Γερουλάνος: Να μιλήσουμε για λαϊκές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για επιδόματα
Πολιτική

Γερουλάνος: Να μιλήσουμε για λαϊκές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για επιδόματα

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες
Πολιτική

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
25/06/2026 - 10:04

Βραχυχρόνια Μίσθωση: Αύξηση πληρότητας κατά +7,1% με στροφή σε νωρίτερες κρατήσεις

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 09:50

Χρηματιστήριο: Αφομοιώνει τα υψηλά 17 ετών χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία - Σύμμαχος η «εξωστρέφεια»

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:47

Η Μαρία Ευθυμίου "αθωώνει" τον Ανδρέα Παπανδρέου

Οικονομία
25/06/2026 - 09:44

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €3,65 δισ. το πεντάμηνο - Ποιοι φόροι τόνωσαν τα έσοδα

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:35

Ο Μ. Σάλλας εξηγεί τι πήγε λάθος στην Ελλάδα

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:33

Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας: Γιατί κάποια ακίνητα πωλούνται και άλλα μένουν «κολλημένα»

Πολιτική
25/06/2026 - 09:28

ΚΕΦΙΜ: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το 49,3% του προγράμματός της

Πολιτική
25/06/2026 - 09:21

Κατρίνης στις Βρυξέλλες: Ο πρωτογενής τομέας και η περιφέρεια να μείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στήριξης

Magazino
25/06/2026 - 09:05

Η καρδιά του Tour de France χτυπά και φέτος στη Σπάρτη με το L'Étape Greece

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:01

Μητρώο Ακινήτων: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ – Τι αλλάζει σε επιδόματα και ΕΝΦΙΑ

Νομίσματα
25/06/2026 - 08:00

Το Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - Οι βασικοί λόγοι της... κατηφόρας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:59

Δολοφονία 17χρονου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή - Συνελήφθη ο δράστης

Πολιτική
25/06/2026 - 07:53

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ παράγοντας σταθερότητας απέναντι στην τοξικότητα του δίπολου «Μητσοτάκη-Τσίπρα»

Ναυτιλία
25/06/2026 - 07:46

Η προσφορά της ναυτιλίας και το μήνυμα Μητσοτάκη

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:43

Ισχυροί σεισμοί 7,5 και 7,2 ρίχτερ συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 23:17

Wall Street: Υποχώρηση για S&P 500 και Nasdaq λόγω «πιέσεων» σε ενέργεια και τεχνολογία

Πολιτική
24/06/2026 - 22:44

Δέκα έργα €15 εκατ. για τη λειψυδρία σε εννέα νησιά

Magazino
24/06/2026 - 22:37

Ίμπιζα: Πώς το «Νησί των Πάρτι» μεταμορφώνεται στον απόλυτο παράδεισο για παιδιά

Πολιτική
24/06/2026 - 22:24

Μητσοτάκης από Ράλλυ Ακρόπολις: Tα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο

Ειδήσεις
24/06/2026 - 22:05

Τραμπ: «Μπλοκάρει» νόμο για τη στέγαση μέχρι να εγκριθεί νομοσχέδιο για τις εκλογές

Ειδήσεις
24/06/2026 - 21:47

Ρούμπιο: Στις 29 ή 30 Ιουνίου η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
24/06/2026 - 21:30

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του ΑΠΘ ο Καλαφάτης

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 21:15

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 2,26 εκατ. μετοχές αξίας 2,7 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 21:00

DW: Οι επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία από τον καύσωνα και την κλιματική αλλαγή

Πολιτική
24/06/2026 - 20:55

Το ΠΑΣΟΚ τίμησε τον Ανδρέα στο Καλέντζι - Όσα είπαν Ανδρουλάκης, Γ. Παπανδρέου και Σκανδαλίδης (videos)

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:44

ΗΠΑ: Είκοσι εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ σε 24 ώρες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:25

Άρειος Πάγος: Τρεις νέοι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς για το ελληνικό κλιμάκιο

Πολιτική
24/06/2026 - 20:20

Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα

Υγεία
24/06/2026 - 20:10

Συναγερμός για τα viral παιχνίδια «Squishy»: Προειδοποίηση για τοξικές ουσίες και εγκαύματα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 19:50

Αιφνίδιος θάνατος 23χρονης στα Κουφονήσια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ