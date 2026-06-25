Κατρίνης στις Βρυξέλλες: Ο πρωτογενής τομέας και η περιφέρεια να μείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στήριξης

Την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε προσπάθεια χρηματοδότησης των νέων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων σε βάρος του πρωτογενούς τομέα, των περιφερειών και των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών εξέφρασε ο Μιχάλης Κατρίνης, παρεμβαίνοντας στη Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έθεσε ευθέως το πολιτικό δίλημμα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της άμυνας και της ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί να οδηγήσει στην αποδυνάμωση των πολιτικών που στηρίζουν την ευρωπαϊκή συνοχή και σύγκλιση.

«Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερη άμυνα και ανταγωνιστικότητα. Αλλά δεν μπορεί να ζητήσει από τους αγρότες, τις περιφέρειες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές να πληρώσουν τον λογαριασμό με αποδυνάμωση των βασικών πυλώνων της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και σύγκλισης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα προειδοποίησε, ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να απομακρυνθεί από τις θεμελιώδεις αρχές της, όταν υιοθετεί μοντέλα διαχείρισης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που περιορίζουν τη λογοδοσία και συγκεντρώνουν ολοένα περισσότερους πόρους και αποφάσεις στα χέρια λίγων. Όπως επισήμανε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει ισχυρότερη, εάν ταυτόχρονα γίνεται λιγότερο δίκαιη, λιγότερο συνεκτική, λιγότερο δημοκρατική και τελικά λιγότερο Ευρώπη.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Μιχάλης Κατρίνης άσκησε κριτική στο μοντέλο εφαρμογής του, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις η ταχύτητα και η ευελιξία τέθηκαν πάνω από τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Τόνισε ότι η εμπειρία του Ταμείου έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη πολλών Ευρωπαίων πολιτών προς τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς θεσμούς, ενώ ενίσχυσε ανησυχίες για φαινόμενα διαφθοράς, ευνοιοκρατίας και συγκέντρωσης των πόρων σε περιορισμένο αριθμό ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

Ο Μιχάλης Κατρίνης έθεσε το ερώτημα, εάν η Ευρώπη μπορεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της χωρίς ουσιαστική ενίσχυση των μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας, υπογραμμίζοντας ότι η αποτελεσματική προστασία των ευρωπαϊκών πόρων αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοπιστία του ίδιου του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.