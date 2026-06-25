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Το Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - Οι βασικοί λόγοι της... κατηφόρας
Νομίσματα
08:00 - 25 Ιουν 2026

Το Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - Οι βασικοί λόγοι της... κατηφόρας

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin υποχώρησε την Τετάρτη στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 2024, εν μέσω διόρθωσης στις μετοχές τεχνολογίας.

Η τιμή του Bitcoin σημείωσε πτώση άνω του 4%, φτάνοντας στα 59.548,19 δολάρια. Νωρίτερα είχε αγγίξει και τα 59.023,98 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Οκτωβρίου 2024.

Αυτή είναι η τρίτη φορά φέτος που το Bitcoin διαπραγματεύεται κάτω από τα 60.000 δολάρια.

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, που βρίσκεται περίπου στον όγδοο μήνα μιας πτωτικής αγοράς, δέχεται πιέσεις τόσο από μακροοικονομικούς παράγοντες όσο και από προβλήματα που αφορούν ειδικά τον κλάδο των crypto. Κεφάλαια μετακινούνται προς μετοχές τεχνητής νοημοσύνης (AI), δημοφιλείς νέες εισαγωγές στο χρηματιστήριο (IPOs) και αγορές προβλέψεων. Παράλληλα, οι πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν κρατήσει τη Federal Reserve προσηλωμένη στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, δημιουργώντας ένα δύσκολο περιβάλλον για το Bitcoin. Επιπλέον, η ευρύτερη απώλεια εμπιστοσύνης στην αγορά κρυπτονομισμάτων έχει οδηγήσει τους επενδυτές να αμφισβητούν τη μοναδική αξία που προσφέρει το Bitcoin.

Ο βασικός θετικός καταλύτης για τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων, το νομοσχέδιο για τη δομή της αγοράς γνωστό ως CLARITY Act, έχει περίπου πέντε εβδομάδες για να ξεπεράσει ένα κρίσιμο νομοθετικό εμπόδιο πριν από τη θερινή διακοπή εργασιών του Κογκρέσου. Αν δεν προλάβει αυτό το χρονικό παράθυρο, είναι πιθανό να μετατεθεί για το φθινόπωρο.

Παρότι το επενδυτικό κλίμα παραμένει αδύναμο, η πτώση του Bitcoin είναι πιο ήπια σε σύγκριση με τις καταστροφικές διορθώσεις που χαρακτήρισαν προηγούμενους «χειμώνες» των crypto. Ένας βασικός λόγος γι’ αυτό είναι η αυξημένη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών, σύμφωνα με τον Sam Callahan, διευθυντή στρατηγικής και έρευνας Bitcoin στην εταιρεία διαχείρισης αποθεμάτων Bitcoin OranjeBTC.

«Ο κόσμος λέει ότι αυτή ήταν η χειρότερη ανοδική αγορά και η καλύτερη πτωτική αγορά», δήλωσε ο Callahan. «Αυτό που πραγματικά σημαίνει είναι ότι το Bitcoin δεν είναι τόσο ευμετάβλητο όσο ήταν σε προηγούμενες πτωτικές αγορές, λόγω της σύνθεσης των επενδυτών: η βάση επενδυτών είναι μεγαλύτερη, υπάρχει περισσότερη ρευστότητα και δεν πρόκειται πλέον κυρίως για ένα μικρό περιουσιακό στοιχείο που κατέχουν ιδιώτες επενδυτές. Έχει γίνει πιο θεσμοποιημένο και, ως αποτέλεσμα, η μεταβλητότητα θα μειώνεται τόσο στις ανοδικές όσο και στις πτωτικές κινήσεις.»

Τα ETFs Bitcoin έχουν καταγράψει συνολικά εκροές 182 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα και οδεύουν προς την έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα καθαρών εκροών. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία που διακρατούν τα ETFs Bitcoin έχουν μειωθεί στα 77,5 δισεκατομμύρια δολάρια, από περίπου 113 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους.

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