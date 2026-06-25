Ισχυροί σεισμοί 7,5 και 7,2 ρίχτερ συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας

Δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και αναστατώνοντας άλλες πόλεις, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν ανθρώπους να τρέχουν για να σωθούν.

Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε στις 5:04 μ.μ. και ακολούθησε γρήγορα δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών. Το επίκεντρο και των δύο βρισκόταν κοντά στην πόλη Γιαμούρε, περίπου 320 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας, σύμφωνα με την United States Geological Survey.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές μέχρι και στη βόρεια Βραζιλία, όπου εκκενώθηκαν κτίρια στις πόλεις Μανάους και Μπελέμ του Αμαζονίου.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα αργά το βράδυ της Τετάρτης, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, που βρίσκεται λίγο έξω από το Καράκας, έκλεισε επίσης λόγω ζημιών, δήλωσε η ίδια.

«Ζητούμε από τον πληθυσμό να παραμείνει ψύχραιμος», είπε η Ροντρίγκες, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή της προς όσους έχασαν αγαπημένα πρόσωπα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ο οποίος έχει υποστηρίξει τη Ροντρίγκες από την άνοδό της στην εξουσία τον Ιανουάριο, μετά την ανατροπή του αριστερού ηγέτη Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια.

«Έχω δώσει εντολή σε όλες τις υπηρεσίες της κυβέρνησής μας να είναι έτοιμες να κινηθούν γρήγορα. Θα σταθούμε δίπλα στους νέους και σπουδαίους φίλους μας», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι πρώτες αναφορές δεν είναι καλές.»

Αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ των οποίων η Βραζιλία, η Χιλή και ο Ισημερινός, δεσμεύτηκαν επίσης να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djhun2ih2vpt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στη Βενεζουέλα, φωτογραφίες και βίντεο που μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Telesur έδειχναν κατοίκους συγκεντρωμένους έξω από κτίρια μετά από εκκενώσεις, ενώ οι δρόμοι ήταν γεμάτοι συντρίμμια από κτίρια που κατέρρεαν. Δεν υπάρχει για την ώρα επίσημη ενημέρωση για νεκρούς, ωστόσο πολίτες ανάρτησαν φωτογραφίες από κτίρια που έχουν καταρρεύσει και ειδικοί εκτιμούν πως θα υπάρχουν μεγάλες ανθρώπινες απώλειες.

Οι συνέπειες των σεισμών αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική πρόκληση για τη Ροντρίγκες.

Παρότι η ίδια διατήρησε το αυταρχικό σύστημα του προκατόχου της, έχει επίσης εξελιχθεί σε στενή συνεργάτιδα της κυβέρνησης Τραμπ.

{https://x.com/ThomasVLinge/status/2069983943261077749}

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, María Corina Machado, η οποία διέφυγε από τη χώρα πέρυσι, έγραψε στο X ότι «οι προσευχές μου είναι με κάθε βενεζουελάνικο σπίτι αυτές τις ώρες αγωνίας».

«Είθε η δύναμη, η ψυχραιμία και η αλληλεγγύη να επικρατήσουν ανάμεσά μας απέναντι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε.