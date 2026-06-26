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Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα
Πολιτική
11:54 - 26 Ιουν 2026

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα

Reporter.gr Newsroom
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Στα μέτρα της κυβέρνησης για τον έλεγχο φαινομένων αισχροκέρδειας και τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά αναφέρθηκε σήμερα (26/6) ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

Ειδικότερα, μιλώντας το ΣΚΑΪ, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε, η κυβέρνηση έχει λάβει «πολύ παρεμβατικά μέτρα, τα οποία δεν έχει ξαναπάρει ελληνική κυβέρνηση, ούτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα», σημειώνοντας πως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους εκτείνεται σε όλη την αλυσίδα της αγοράς: στα σούπερ μάρκετ, στους χονδρεμπόρους και στη βιομηχανία τροφίμων.

«Από την ημέρα που επιβλήθηκε αυτό το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής, με μέση μείωση 5%», είπε, εξηγώντας ότι οι μειώσεις έγιναν επειδή αν οι επιχειρήσεις διατηρούσαν τις τιμές στα ίδια επίπεδα, θα υπερέβαιναν το ποσοστό κέρδους της προηγούμενης χρονιάς και θα αντιμετώπιζαν πρόστιμα από την Ανεξάρτητη Αρχή. «Άρα, το μέτρο που πήραμε έχει αποδώσει», πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο, καθώς πιστεύει «σε μια ελεύθερη, πιο δίκαιη και υγιώς ανταγωνιστική αγορά». Πρόσθεσε, όμως, ότι η υγιής επιχειρηματικότητα πρέπει να συμβάλει στη συλλογική προσπάθεια: «Πρέπει να βάλει πλάτη και να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να συναισθανθούν όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό τμήμα της κοινωνίας που δυσκολεύεται πάρα πολύ».

Για τη σύσκεψη της Δευτέρας υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι η συζήτηση γίνεται «στο ανώτατο επίπεδο», με στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. «Το κρίσιμο που ζητάμε τώρα ως κυβέρνηση είναι να μειωθούν τιμές σε βασικά προϊόντα και να επιτευχθεί μια συμφωνία μείωσης αυτών των τιμών, ώστε να την αισθανθεί όσο είναι δυνατόν ο πολίτης, η μέση ελληνική οικογένεια, όταν πηγαίνει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ», είπε.

Για το πλαφόν στα καύσιμα, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε πως «η διεθνής τιμή του πετρελαίου πλησιάζει περίπου εκεί που ήταν πριν αρχίσει ο πόλεμος. Πηγαίνουμε σε μια οριστική αποκλιμάκωση της πολεμικής αναμέτρησης. Tο μέτρο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έβαζε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα λήγει στις 30 Ιουνίου και δεν σκοπεύουμε να το ανανεώσουμε», επισημαίνοντας πως έχει συζητήσει το θέμα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σημειώνοντας ότι είναι συνεχείς και δεν περιορίζονται στο ράφι, αλλά καλύπτουν όλη την αλυσίδα της αγοράς. «Ελέγχονται όλα και όλοι. Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ήδη υπό έλεγχο μεγάλες εταιρείες χονδρεμπορίου», τόνισε, επισημαίνοντας ότι πρόσφατα η Αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ σε μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση και προσθέτοντας πως, εκτός από τα πρόστιμα, έχει μεγάλη σημασία και η δυσφήμιση που προκαλείται για μία εταιρεία, όταν παραβιάζει τον νόμο.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και τις προτάσεις του για τη φορολογική πολιτική, ο Υπουργός Ανάπτυξης έθεσε ζήτημα πολιτικής αξιοπιστίας και τόνισε πως «θα περίμενα καταρχήν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για τα τέσσερα χρόνια που κυβέρνησε την Ελλάδα, όταν η μεσαία τάξη στέναξε από την άγρια υπερφορολόγηση». Πρόσθεσε ότι «η εμπιστοσύνη στην πολιτική δύσκολα κερδίζεται και εύκολα χάνεται» και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική που μειώνει τη φοροδιαφυγή, έχει οδηγήσει σε 83 μειώσεις φόρων και επιτρέπει τη μείωση του χρέους, αλλά και τη στήριξη της μεσαίας τάξης, των οικογενειών με παιδιά, των νέων και των συνταξιούχων.

Αναφερόμενος, τέλος, στο πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών, σημείωσε ότι αυτό θα είναι «αν θα συνεχίσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, για μια ακόμη πιο παραγωγική οικονομία και μια Ελλάδα που θα συνεχίσει να είναι ασφαλής, ή αν θα επιστρέψουμε στο πείραμα που περιέγραψε ο κ. Τσίπρας με την πολιτική παρουσία του στην κυβέρνηση από το 2015 έως το 2019».

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