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ΕΕ: Παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες μέχρι το 2028
Ειδήσεις
11:49 - 26 Ιουν 2026

ΕΕ: Παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες μέχρι το 2028

Reporter.gr Newsroom
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Οι Βρυξέλλες εισηγήθηκαν σήμερα (26/6) την παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ακόμη έναν χρόνο, έως τον Μάρτιο του 2028. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να μην εγκρίνονται στο εξής νέες αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς από άνδρες που βρίσκονται σε στρατεύσιμη ηλικία.      

Σήμερα, περισσότεροι από 4,4 εκατομμύρια Ουκρανοί, οι οποίοι εγκατέλειψαν τη χώρα τους μετά τη ρωσική εισβολή, καλύπτονται από το ειδικό αυτό καθεστώς, το οποίο τους εξασφαλίζει το δικαίωμα νόμιμης διαμονής και εργασίας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές.

Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν εγκατασταθεί στη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία.

Υπενθυμίζεται ότι το καθεστώς προσωρινής προστασίας ενεργοποιήθηκε το Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και έκτοτε ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η πρόταση που παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει την πέμπτη διαδοχική παράτασή του, καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις εξακολουθούν να μαίνονται.

«Όσο διαρκεί ο πόλεμος, οφείλουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ.

Την ίδια στιγμή, σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφονται ενδείξεις κόπωσης απέναντι σε έναν πόλεμο που παρατείνεται χωρίς να διαφαίνεται άμεση προοπτική τερματισμού.

Ήδη από το προηγούμενο έτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ξεκινήσει τη συζήτηση για την επόμενη φάση του καθεστώτος προστασίας, καλώντας τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τόσο τη δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης όσων Ουκρανών επιλέξουν να παραμείνουν στην Ευρώπη όσο και την προετοιμασία οργανωμένων επιστροφών στην Ουκρανία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Η νέα πρόταση προχωρά ένα βήμα παραπέρα, καθώς προβλέπει ότι οι άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς προσωρινής προστασίας δεν θα γίνονται πλέον δεκτοί.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η συγκεκριμένη πρόβλεψη συνιστά διάκριση εις βάρος των συγκεκριμένων αιτούντων, ο Μάγκνους Μπρούνερ απέρριψε τον σχετικό ισχυρισμό, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή υιοθετήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα της ουκρανικής κυβέρνησης. «Είναι κάτι που μας ζήτησαν να κάνουμε οι Ουκρανοί», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες.

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