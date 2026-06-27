Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

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Ανοδική πορεία για τη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, νέα πτώση για το ΠΑΣΟΚ και οριακή περαιτέρω υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας «Παραπολιτικά».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι των πολιτικών της αντιπάλων, αυξάνοντας το ποσοστό της τόσο στην εκτίμηση ψήφου όσο και στην πρόθεση ψήφου.

Ενισχύεται η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,4%, έναντι 28,6% στην προηγούμενη μέτρηση, διευρύνοντας το προβάδισμά της.

Στη δεύτερη θέση παραμένει η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 16,3%, καταγράφοντας άνοδο από το 15,1%.

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την καθοδική του πορεία, υποχωρώντας στο 11,5% από 12,4%, ενώ η Ελληνική Λύση ενισχύεται στο 9,2% από 8,9% και πλησιάζει την τρίτη θέση.

Το ΚΚΕ εμφανίζει μικρή άνοδο, φτάνοντας το 9% από 8,6%.

Αντίθετα, το κόμμα «Ελπίδα» καταγράφει σημαντικές απώλειες, περιοριζόμενο στο 7,8% από 10,5%, ενώ πτώση σημειώνει και η Πλεύση Ελευθερίας, που διαμορφώνεται στο 4,3% από 4,7%.

Η Φωνή Λογικής ανεβαίνει στο 2,6% από 2,4%, το ΜέΡΑ25 ενισχύεται στο 2,9% από 2,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, καταγράφοντας 1,2% έναντι 1,3% στην προηγούμενη μέτρηση. Η «Νίκη» υποχωρεί στο 1,1% από 1,6%, ενώ η κατηγορία «Άλλο» αυξάνεται στο 4,7%.

Η εικόνα στην πρόθεση ψήφου

Παρόμοια είναι η εικόνα και στην πρόθεση ψήφου.

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26%, έναντι 25% στην προηγούμενη δημοσκόπηση, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ακολουθεί με 14,5%, παρουσιάζοντας επίσης άνοδο από το 13,2%.

Το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στο 10,2% από 10,8%, η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 8,2% από 7,8% και το ΚΚΕ στο 8% από 7,5%.

Το κόμμα «Ελπίδα» υποχωρεί στο 6,9% από 9,2%, η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει 3,8% από 4,1%, η Φωνή Λογικής ανεβαίνει στο 2,3% από 2,1%, ενώ το ΜέΡΑ25 φτάνει στο 2,6% από 2,2%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο 1,1%, η «Νίκη» περιορίζεται στο 1% από 1,4%, ενώ η κατηγορία «Άλλο» αυξάνεται στο 4,1%. Οι αναποφάσιστοι διαμορφώνονται στο 10,4%, έναντι 11,6% στην προηγούμενη μέτρηση.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην αξιολόγηση για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση με ποσοστό 33%.

Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 24,9%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού με 15,5%. Τέταρτος καταγράφεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με 14,9%.

Τι λένε οι πολίτες για το πολιτικό σκηνικό

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει επίσης ότι το 58,4% των πολιτών θεωρεί πως η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ενώ το 38,9% εκφράζει προτίμηση στη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας.

Παράλληλα, τα ευρήματα δείχνουν ότι το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά εξακολουθεί να συγκεντρώνει περιορισμένη απήχηση στην κοινή γνώμη.

Η εκτίμηση ψήφου

ΝΔ: 29,4% (Ιούν. 28,6%)

ΕΛ.Α.Σ.: 16,3% (15,1%)

ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)

Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%)

ΚΚΕ: 9% (8,6%)

«Νίκη»: 1,1% (1,6%)

«Ελπίδα»: 7,8% (10,5%)

Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%)

Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%)

ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)

Άλλο: 4,7% (3,4%)

Η πρόθεση ψήφου

ΝΔ: 26% (Ιούν. 25%)

ΕΛΑΣ: 14,5% (13,2%)

ΠΑΣΟΚ: 10,2% (10,8%)

Ελληνική Λύση: 8,2% (7,8%)

ΚΚΕ: 8% (7,5%)

«Ελπίδα»: 6,9% (9,2%)

Πλεύση Ελευθερίας: 3,8% (4,1%)

Φωνή Λογικής: 2,3% (2,1%)

ΜέΡΑ25: 2,6% (2,2%)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,1% (1,1%)

«Νίκη»: 1% (1,4%)

Άλλο: 4,1% (2,9%)

Αναπ/στοι: 10,4% (11,6%)